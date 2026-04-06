La NASA realiza una transmisión en vivo del acercamiento de la misión Artemis II a la Luna, uno de los momentos clave del programa que busca retomar los vuelos tripulados al satélite natural tras más de cinco décadas.

La agencia espacial informó que el evento muestra en tiempo real la trayectoria de la nave Orion durante su paso cercano a la superficie lunar. Se trata de una maniobra crítica que permitirá validar sistemas de navegación, comunicaciones y soporte vital antes de una futura misión de alunizaje.

Artemis II es la primera misión tripulada del programa Artemis y tiene como objetivo enviar astronautas en un sobrevuelo alrededor de la Luna sin aterrizar. Durante el recorrido, la cápsula Orion alcanzará una distancia máxima de varios miles de kilómetros de la superficie lunar antes de iniciar su regreso a la Tierra.

¿Qué implica el acercamiento de Artemis II a la Luna?

La transmisión incluirá imágenes generadas por computadora, datos de telemetría y comentarios de ingenieros y especialistas de la NASA, quienes explicarán cada fase del acercamiento. También se espera la participación del equipo de control de misión desde el Centro Espacial Johnson, en Houston.

El evento representa un paso previo a Artemis III, la misión que tiene como meta llevar astronautas nuevamente a la superficie lunar. La NASA ha señalado que el éxito de Artemis II será determinante para validar las capacidades del sistema y garantizar la seguridad de futuras tripulaciones.

La cobertura en vivo permitirá a la audiencia seguir el avance de la nave en tiempo real, con actualizaciones sobre velocidad, distancia y condiciones del vuelo. La agencia ha invitado al público a conectarse a través de sus plataformas digitales para observar uno de los hitos del programa espacial estadounidense