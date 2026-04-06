Por qué Estados Unidos quiere instalar una base en el polo sur de la Luna

Uno de los objetivos de la NASA para aterrizar en el polo sur es la de identificación de recursos. ( FUENTE EXTERNA )

El programa Artemis de la NASA marca un hito en la exploración espacial al fijar su objetivo en el polo sur de la Luna, una región distinta a las visitadas durante las misiones Apolo. Según la doctora Sarah Noble, líder de ciencia lunar de Artemis, la misión busca ampliar la presencia humana y estudiar procesos geológicos que han permanecido intactos durante miles de millones de años.

¿Por qué el polo sur?

La elección del polo sur como zona de aterrizaje responde a criterios científicos. Esta región contiene algunas de las rocas más antiguas de la Luna, lo que ofrece acceso directo a su historia. A diferencia de la Tierra, donde la tectónica de placas y la erosión modifican el terreno de forma constante, la Luna conserva un registro geológico de unos 4,500 millones de años. El estudio de estos materiales permitirá analizar procesos como el vulcanismo y la formación de cráteres en las primeras etapas del sistema solar.

La búsqueda de recursos

Uno de los principales objetivos en el polo sur es identificar recursos, en especial agua. Debido al bajo ángulo de la luz solar en esa zona, existen cráteres que no reciben iluminación directa. Estas áreas permanecen a temperaturas muy bajas y funcionan como depósitos donde podrían haberse acumulado agua y otros compuestos volátiles con el tiempo.

La posible presencia de agua es clave para una permanencia prolongada en la Luna. Este recurso podría utilizarse para consumo humano o procesarse para producir combustible.

Ciencia y exploración

La doctora Noble explicó que la ciencia y la exploración operan de forma conjunta. Los científicos analizan las condiciones del suelo y la radiación para reducir riesgos, mientras las misiones permiten recolectar muestras y desplegar instrumentos en la superficie.

Para este proyecto, la NASA dispone de sistemas de apoyo en tierra, como la Sala de Evaluación Científica en el Centro Espacial Johnson, donde equipos especializados trabajan con la tripulación en tiempo real. Los astronautas han recibido entrenamiento en geología para ejecutar tareas científicas durante la misión y facilitar la recolección de datos en la superficie lunar.