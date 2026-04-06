Artemis II logra observar el lado oculto de la Luna

El comandante y astronauta de la NASA, Reid Wiseman, mira hacia la Luna a través de una de las ventanas de la cabina principal. ( NASA )

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II de la NASA hicieron historia ayer al orbitar la Luna, poniendo fin a más de medio siglo sin presencia humana en el satélite natural, durante un viaje que comenzó con un despegue impecable el pasado 1 de abril desde Cabo Cañaveral, Florida.

Ayer, continuaron con sus observaciones de la superficie del satélite, incluida su cara oculta.

Durante cerca de 40 minutos, los tripulantes de Orión -Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen- estuvieron completamente aislados de cualquier comunicación con la Tierra al pasar detrás de la Luna. En ese momento, pudieron ver tanto la puesta como la salida de la Tierra.

"Siempre elegiremos la Tierra, siempre nos elegiremos los unos a los otros", dijo la astronauta Christina Koch, en sus primeras declaraciones tras el corte de señal previsto durante el paso de la nave espacial por detrás de la Luna.

Ayer, el equipo de Artemis II batió el récord anterior de 400,171 kilómetros establecido por la misión Apolo 13 en la década de 1970. La misión superó en más de 6,600 kilómetros la anterior marca, para alcanzar 406,778 kilómetros de distancia.

"Hoy, en nombre de toda la humanidad, ustedes están yendo más allá de esa frontera", indicó Jenni Gibbons, del control de la misión en Houston.

Fue uno de los logros más destacados del viaje hasta ahora.

El astronauta Jeremy Hansen expresó que el momento estaba pensado "para desafiar a esta generación y a la siguiente, para asegurarnos de que este récord no dure mucho tiempo".

Observación lunar más detallada

La tripulación informó sobre matices de color, lo que ayudará a mejorar la comprensión científica de la Luna. Tonos de marrón y azul que pueden ser percibidos a simple vista ayudan a revelar la composición mineral característica y su antigüedad.

Incluso, el retraso de la misión, originalmente programada para febrero tras años en los que se había pospuesto, permitió a la tripulación observar un eclipse solar total de 53 minutos, un fenómeno que no fue visible desde la Tierra.

Los astronautas lo experimentaron debido a su posición única alrededor de la Luna, explicó una experta de la NASA.

Detalló que durante este tiempo, la tripulación vio una Luna mayormente oscura, que fue aprovechada para analizar la corona solar, la atmósfera más externa del Sol.

Durante la observación, una vez que el Sol quedara completamente oculto detrás de la Luna, la tripulación tuvo la oportunidad de buscar destellos de impacto (luces producidas por meteoroides que golpean la superficie), polvo elevado sobre el borde de la Luna y objetivos en el espacio profundo, incluidos planetas.

Los astronautas han recibido formación en geología para poder fotografiar y describir los rasgos lunares, incluidos antiguos flujos de lava y cráteres de impacto.

Pérdida de comunicación En este periodo, los tripulantes perdieron las comunicaciones con el centro de control de la NASA en Houston (Texas) por 40 minutos desde las 18:44 horas del este de Estados Unidos (22:44 GMT), pues la Luna se interpuso entre la nave espacial Orión y la Tierra, lo que ya se esperaba.

Percance del inodoro

Uno de los contratiempos más notorios de la misión ha sido el percance del inodoro, presente desde el despegue y que ayer, en el día más histórico del viaje, fue clausurado. Igualmente, los astronautas han reportado un indeseable olor cuyas causas aún no habían sido identificadas.

"No usar el retrete", advirtió a los astronautas su colega Gibbons.

"Utilicen los urinarios de contingencia plegables", alertó Gibbons, quien se comunicaba con los astronautas durante su histórico vuelo alrededor de la Luna.

Inicia su regreso a la Tierra La NASA concluyó ayer su sexta jornada de viaje, de un total de 10, sin mayores problemas. El periodo de observación durante el sobrevuelo lunar continuó hasta aproximadamente las 21H20 hora del Este de Estados Unidos (01H20 GMT). La cápsula Orión dio un giro en U antes de regresar a la Tierra en una llamada "trayectoria de retorno libre", un viaje de vuelta que tomará unos cuatro días. Los astronautas de Artemis II ya han completado más de la mitad de su misión. Está previsto que americen frente a la costa de San Diego aproximadamente a las 20:07 (hora del este de EE. UU.) (17:07, hora del Pacífico) del próximo viernes 10 de abril.

Conversación con Trump

Al final de la jornada, los astronáutas conversaron el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por medio de una llamada.

El mandatario agradeció su valentía a los cuatro tripulantes de la nave Orión de Artemis II, quienes le relataron en vivo su experiencia tras navegar por el lado oscuro de la luna en la etapa cumbre de su misión antes de iniciar su regreso a la tierra.

Trump preguntó a los tripulantes "cual es la parte más inolvidable de este día histórico?", a lo que el comandante, Reid Weisman, respondió: "Vimos cosas que ningún ser humano había visto antes, ni siquiera en el programa Apolo".