Mensaje de amor a la humanidad: últimas palabras de Artemis antes de cruzar al lado oculto de Luna

Imagen difundida por la NASA que muestra una vista de la Luna antes del sexto día de vuelo de la misión de Artemis II, que entra en su fase más importante este lunes, cuando los cuatro astronautas verán el lado más oculto de la Luna y superarán la distancia récord de más de 400.000 kilómetros en el espacio profundo desde la Tierra, lo que interrumpirá por un momento su comunicación con la NASA durante unos 40 minutos. ( EFE )

La misión Programa Artemis registró este lunes un momento durante su tránsito por la cara oculta de la Luna, cuando la tripulación de la nave Orión emitió sus últimas palabras antes de la interrupción temporal de comunicaciones con la Tierra.

Desde el centro de control en Houston, la NASA informó a los astronautas —Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— que se encontraban a poco más de seis minutos de la pérdida de señal, conocida como LOS (Loss of Signal), un evento previsto durante el paso por el lado oculto del satélite.

“Es un privilegio ser testigos de cómo llevan el fuego más allá de nuestro alcance más lejano. Gracias. Buena suerte”, expresó el control de misión antes de la desconexión.

Un mensaje desde la órbita lunar

En ese intervalo previo al silencio radial, uno de los tripulantes tomó la palabra para referirse al propósito de la misión, centrado en la exploración, la innovación y la expansión del conocimiento humano. Sin embargo, el mensaje se enfocó en un elemento distinto: el amor como concepto universal.

El astronauta citó el principio de “amar al prójimo como a uno mismo” y afirmó que, pese a la distancia, la tripulación mantenía un vínculo con la Tierra. “Mientras nos preparamos para salir de la comunicación por radio, todavía vamos a sentir su amor desde la Tierra. Y a todos ustedes allá abajo… los amamos desde la Luna”, señaló.

Inicio del silencio radiofónico

Tras el mensaje, Houston confirmó la recepción con una respuesta breve: “Nos vemos del otro lado”, dando paso a un periodo estimado de 40 minutos sin comunicación, mientras la nave se desplazaba por la cara oculta de la Luna, una zona donde las señales no pueden ser retransmitidas directamente hacia la Tierra.

Durante este tramo, la nave se ubicó en uno de los puntos más alejados del planeta dentro de la trayectoria de la misión, en una fase clave para validar sistemas y operaciones en el entorno lunar.

Se prevé que la comunicación se restablezca una vez que la cápsula Orión complete su recorrido por la cara oculta y vuelva a estar en línea directa con las estaciones terrestres.