Por qué se llama Artemis el nuevo programa lunar y cómo se conecta con Apolo

La cápsula Orion, de la misión Artemis II, superó el récord de distancia alcanzada por humanos en el espacio, al alejarse 406,772 kilómetros de la Tierra. ( FUENTE EXTERNA )

El programa lunar Artemis fue nombrado en referencia a Artemisa, figura asociada a la Luna en la mitología griega y hermana de Apolo, nombre de la misión que llevó a los primeros humanos al satélite terrestre en el siglo XX mediante el proyecto Apolo.

La NASA plantea Artemis como la continuación de ese ciclo histórico, con un enfoque distinto: misiones sostenidas, presencia prolongada y preparación para operaciones hacia Marte. El nombre establece una línea de continuidad directa entre ambos programas, al tiempo que introduce una nueva etapa en la exploración espacial.

Regreso humano a la órbita lunar

Ese planteamiento tomó forma este lunes, cuando la misión Artemis II alcanzó la órbita lunar. Según reportó la agencia EFE, los cuatro astronautas entraron en esa fase hacia las 14:45, hora de la costa este de Estados Unidos (18:45 GMT), marcando el regreso de humanos a la Luna por primera vez desde 1972, cuando despegó la última misión del programa Apolo.

La tripulación —Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— viaja a bordo de la nave Orion, en una misión que no contempla alunizaje, pero que valida sistemas y operaciones para futuras misiones tripuladas.

Récord de distancia en el espacio profundo

Durante el trayecto, la misión superó el récord de distancia alcanzada por humanos en el espacio. La tripulación sobrepasó la marca establecida el 15 de abril de 1970 por los astronautas del Apolo 13, que alcanzaron 400,171 kilómetros de la Tierra.

Artemis II registró una distancia máxima estimada de 406,772 kilómetros, estableciendo un nuevo punto de referencia para misiones tripuladas. Desde la cabina, los astronautas señalaron que el hito se produce en continuidad con las misiones anteriores y como parte de una nueva fase de exploración.

New record



The Artemis II astronauts are now farther from Earth than humans have ever been! At 1:57 p.m. EDT, they broke the record set by Apollo 13 in 1970.



Their journey around the far side of the Moon today will take them a maximum distance of 252,752 miles from Earth. pic.twitter.com/P5Swojpn0n — NASA Earth (@NASAEarth) April 6, 2026

En paralelo, la tripulación propuso nombres para formaciones lunares, entre ellos el cráter "Integrity", en referencia a la nave, ubicado en la cara oculta de la Luna, y el cráter "Carol", cercano al límite entre la cara visible y la oculta.

El objetivo: el polo sur lunar

El programa Artemis no busca repetir las misiones Apolo en las mismas zonas. La estrategia apunta al polo sur de la Luna, una región que no fue explorada en las misiones anteriores.

Según la científica Sarah Noble, del equipo del programa, la selección responde a criterios geológicos y operativos. En esa zona se encuentran algunas de las rocas más antiguas del satélite, lo que permite estudiar procesos de formación del sistema solar que en la Tierra han sido alterados por la erosión y la actividad tectónica.

Además, el polo sur presenta condiciones que favorecen la acumulación de agua en estado sólido. Existen cráteres en sombra permanente donde podrían conservarse depósitos de hielo. Este recurso es considerado clave para sostener presencia humana, tanto para consumo como para la producción de combustible.

El plan contempla el desarrollo de infraestructura orbital como la estación Gateway, que serviría de punto de apoyo para descensos y operaciones científicas.

Un programa con dimensión científica y estratégica

Artemis incorpora objetivos científicos, como el estudio de la geología lunar y la recolección de muestras, junto con una dimensión operativa enfocada en la permanencia prolongada fuera de la Tierra.

También incluye acuerdos internacionales que establecen reglas para la exploración lunar, en un contexto donde otras potencias avanzan en programas similares.

El nombre Artemis, en ese marco, sintetiza tres elementos: continuidad histórica con Apolo, ampliación de objetivos científicos y redefinición de la exploración espacial en un escenario global competitivo.

¿Qué pasó con Artemis I? Artemis I fue la primera misión del programa Artemis de la NASA y se lanzó en noviembre de 2022. A diferencia de misiones posteriores, no llevaba astronautas (era no tripulada) y su objetivo principal era probar los sistemas clave para futuros viajes humanos a la Luna, como este de ahora. Fue una cooperación entre la NASA y la Agencia Espacial Europea.