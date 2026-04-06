Misiones espaciales modernas confirman rastros dejados entre 1969 y 1972 por las misiones Apolo en la Luna. ( NASA )

Los restos de las misiones del programa Apolo han sido documentados de forma sistemática desde la órbita lunar por distintas agencias espaciales. Se trata de un proceso acumulativo que se extiende por más de 15 años y que no depende exclusivamente de la NASA.

Evidencia sostenida desde 2009

Desde 2009, la sonda Lunar Reconnaissance Orbiter capta imágenes de alta resolución de los seis sitios donde alunizaron misiones Apolo. Estas fotografías muestran:

Las etapas de descenso de los módulos lunares

Equipos científicos instalados

Huellas de los astronautas

Rutas de desplazamiento en la superficie

Las imágenes alcanzan resoluciones de entre 25 y 50 centímetros por píxel, lo que permite identificar estructuras y alteraciones del terreno con precisión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/whatsapp-image-2026-04-06-at-73214-pm-323ec5b6.jpeg (NASA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/whatsapp-image-2026-04-06-at-73216-pm-1-cb50f9e4.jpeg (NASA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/whatsapp-image-2026-04-06-at-73213-pm-23289817.jpeg (NASA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/whatsapp-image-2026-04-06-at-73215-pm-113272dc.jpeg (NASA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/whatsapp-image-2026-04-06-at-73215-pm-1-5216ca37.jpeg (NASA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/whatsapp-image-2026-04-06-at-73214-pm-1-643c8647.jpeg (NASA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/whatsapp-image-2026-04-06-at-73216-pm-48bb630f.jpeg (NASA) ‹ >

Verificación independiente internacional

La documentación no se limita a Estados Unidos. Otras agencias han registrado los mismos sitios con sus propios instrumentos:

India: la misión Chandrayaan-2 captó en 2021 imágenes de los sitios de Apolo 11 y Apolo 12 desde órbita lunar.

Japón: la sonda SELENE (Kaguya) detectó alteraciones en el suelo en el sitio de Apolo 15 desde 2008

China: la misión Chang´e 2 obtuvo imágenes de alta resolución y reportó rastros de las misiones

Corea del Sur: el orbitador Danuri fotografió en 2023 los sitios de Apolo 11 y Apolo 17 con suficiente detalle para ubicar los módulos.

Comparaciones recientes muestran que al menos cinco países han captado imágenes del sitio de Apolo 11 desde órbita, con sensores y plataformas distintas.

Un registro acumulativo, no un hallazgo reciente

La documentación de estos restos responde a misiones científicas de cartografía y observación lunar, no a un descubrimiento puntual. Las imágenes se han acumulado con el tiempo y han mejorado en resolución a medida que avanzan las capacidades tecnológicas.

Los datos permiten reconstruir con precisión la actividad humana en la superficie lunar entre 1969 y 1972, incluidos desplazamientos, zonas de trabajo y ubicación de equipos.

Base para nuevas misiones

Este registro se utiliza como referencia en el desarrollo del programa Artemis, que busca establecer una presencia sostenida en la Luna.

Además de su valor histórico, la documentación sirve para:

Planificar nuevas zonas de aterrizaje

Evitar interferencias con sitios considerados patrimonio

Estudiar la preservación de materiales en el entorno lunar

En conjunto, las imágenes confirman que los restos de las misiones Apolo han sido observados y verificados de forma independiente por múltiples países, lo que consolida un registro continuo de la exploración humana fuera de la Tierra.