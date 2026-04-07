La NASA honra el amor en la misión Artemis II con el cráter Carroll

Para los astronautas del programa de la NASA Artemis II, la expedición en la que se embarcaron no solo significa un recorrido alrededor de la Luna que recopilará información clave para futuras misiones hacia el satélite natural y el planeta Marte, sino que también representará un legado más allá del mundo científico.

A través de un simple, pero tierno gesto, la tripulación de la nave Orión demostró cómo la ciencia despierta una forma de pasión entendida por todo el mundo: el amor.

El pasado 2 de abril, mientras todo el mundo se concentraba en ser testigo de una hazaña espacial, Reid Waiseman, el comandante de la misión Artemis II, llevaba muy presente el recuerdo del gran amor de su vida, que le fue arrebatado por el cáncer en 2020, su esposa Carroll Taylor.

Waiseman y sus compañeros de misión, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, debían nombrar dos de los cráteres de la Luna justo después de romper el récord por ser las primeras personas en estar más lejos del planeta Tierra.

A través de esta acción, el nombre que elegiría la tripulación quedaría sellado en la Luna para la posteridad y registrado en los libros de astronomía.

"Perdimos a alguien. Su nombre era Carroll; la esposa de Reid y madre de Katie y Ellie. El cráter es un punto brillante en la Luna, y queremos llamarlo 'Carroll'," de esta forma Hansen comunicó de manera oficial a la NASA la decisión del equipo.

El anuncio fue escuchado por la estación espacial y por todas las personas que fueron testigos del hecho histórico, un bello detalle que trasciende el lenguaje a nivel mundial y en el cosmos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/08/ticia-2026-04-07t204201468-aa614df7.jpg “Integridad” y “Carroll” son los cráteres más pequeños de la Luna. (NASA)

Los cráteres Integridad y Carroll

El nombrado cráter 'Carroll' está en la posición de las 10 en punto de la cuenca Oriental, cerca del cráter 'Glushko' y se puede observar desde la tierra con telescopios específicos.

Además de 'Carroll', los tripulantes nombraron otro como 'Integridad', este en honor a la cápsula de Orión en la que realizan el trayecto y a la misión Artemis II en sí misma, expedición que ha logrado el regreso del hombre a la Luna.

'Integridad' y 'Carroll' son los cráteres más pequeños de la Luna, de acuerdo a informaciones de la NASA.

La vida de Carroll Taylor y Reid Waiseman

El comandante de la misión Artemis II, Reid Waiseman, y Carroll Taylor se casaron en 2003. Para ese entonces él era piloto de combate y ella una enfermera de cuidados intensivos para recién nacidos. Procrearon dos hijas, Ellie y Katherine.

En 2015, Carroll fue diagnosticada con cáncer, y en 2020 a los 46 años falleció.

De acuerdo a testimonios de Reid, enfrentar la muerte de su esposa fue el mayor desafío que ha tenido que superar, "y ahora criar a dos hijas que ya crecieron".

El astronauta confesó que "no es sencillo ser padre de tiempo completo, trabajar tiempo completo y criar a dos niñas todos los días". No obstante, expresó estar muy orgulloso del trabajo que ha hecho hasta el momento.