Entre 2023 y 2026 nueve científicos de la NASA han muerto o desaparecido en circunstancias extrañas

Esta fotografía, distribuida por la NASA el 8 de abril de 2026, muestra la nave espacial Orion en el sexto día de la misión Artemis II, fotografiada desde una de las cámaras montadas en sus paneles solares, el 7 de abril de 2026. ( AFP )

Una serie de muertes y desapariciones de científicos vinculados a programas espaciales y tecnológicos de Estados Unidos ha sido señalada en reportes difundidos por medios británicos, que recopila casos ocurridos en los últimos años sin que exista, hasta el momento, una explicación oficial que los vincule entre sí.

Uno de los casos citados es el de Michael David Hicks, investigador del Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, quien falleció el 30 de julio de 2023 a los 59 años. Según el reporte, la causa de su muerte no fue divulgada públicamente y no se registró autopsia.

Hicks participó en múltiples proyectos científicos, incluyendo investigaciones relacionadas con cometas y misiones espaciales como DART, orientada a desviar asteroides, y Deep Space 1.

El informe también menciona la desaparición de Monica Witt, quien habría estado vinculada a proyectos de ciencia de materiales en el JPL y cuya ubicación se desconoce desde 2025, de acuerdo con las referencias citadas.

Otro caso es el del físico William Neil McCasland, cuyo fallecimiento fue reportado en circunstancias no detalladas públicamente. Asimismo, se incluye la muerte del astrofísico Carl Grumiller, quien habría sido encontrado sin vida en 2026.

El reporte agrega el caso de Jason Heffner, científico involucrado en investigaciones sobre cáncer, cuya desaparición también ha sido señalada en medios, aunque sin información oficial concluyente.

Casos sin vínculo oficial ni causa común confirmada

De acuerdo con declaraciones recogidas por el medio británico, el exsubdirector del FBI Chris Swecker indicó que algunos de estos casos han generado inquietud dentro de la comunidad de inteligencia, especialmente por el perfil de los científicos involucrados en áreas sensibles como tecnología aeroespacial y de defensa.

En esa misma línea, el congresista estadounidense Tim Burchett ha señalado públicamente la necesidad de prestar atención a patrones en la desaparición de especialistas en sectores estratégicos, aunque sin presentar evidencia concluyente de una conexión directa entre los casos.

Hasta ahora, ni la NASA ni otras agencias federales han confirmado la existencia de una investigación que relacione estos eventos entre sí. Tampoco se ha establecido oficialmente un patrón común que permita vincular las muertes y desapariciones.

Los casos permanecen bajo distintas jurisdicciones y, en varios de ellos, la información disponible es limitada o no ha sido actualizada por las autoridades.