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sobrevuelo lunar Artemis II
sobrevuelo lunar Artemis II

La tripulación de Artemis pide unidad en la Tierra, nuestro "bote salvavidas"

Los astronautas de Artemis II expresaron su asombro por la belleza de la Tierra durante su histórico sobrevuelo lunar

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    La tripulación de Artemis pide unidad en la Tierra, nuestro bote salvavidas
    La tripulación habló en una conferencia de prensa mientras la NASA celebraba victoria tras el éxito de la misión. (FUENTE EXTERNA)

    Los astronautas de Artemis II expresaron asombro este sábado por su misión récord de sobrevuelo lunar, e hicieron un llamado a la unidad en la Tierra tras contemplar el aislamiento del planeta como un "bote salvavidas" en el espacio.

    La tripulación habló en una conferencia de prensa mientras la NASA celebraba victoria tras el éxito de la misión.

    Los astronautas realizaron la primera maniobra gravitatoria alrededor de la Luna en más de 50 años y viajaron más lejos en el espacio que ningún ser humano antes, para culminar en un amerizaje suave el viernes frente a la costa de California.

    Artemis II fue la primera misión tripulada del programa de la NASA que busca establecer una presencia sostenida en la Luna, incluida la eventual construcción de una base que pueda utilizarse para exploraciones posteriores, incluso a Marte.

    Reacciones y reflexiones de los astronautas tras la misión

    "Lo que me impactó no fue necesariamente solo la Tierra, fue toda la negrura que la rodeaba. La Tierra era simplemente este bote salvavidas colgado, en calma, en el universo", dijo Koch.

    "Hay algo nuevo que ahora sé, y es esto: planeta Tierra, ustedes son una tripulación".

    "Yo les sugeriría que, cuando miran hacia acá, no nos están mirando a nosotros. Somos un espejo que los refleja", dijo Hansen.

    • "Y si les gusta lo que ven, entonces solo miren un poco más profundo. Esto son ustedes".

    Mientras se precipitaban por el espacio profundo y daban vueltas alrededor de la Luna, los astronautas de Artemis tomaron miles de fotografías, reuniendo un impresionante portafolio de imágenes.

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