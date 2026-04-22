Usar menos cosméticos reduce en días el nivel de contaminantes en el cuerpo, según estudio
El Parlamento Europeo evaluará cambios en la regulación de cosméticos
Utilizar menos cosméticos reduce en tan solo unos días la concentración de ciertos contaminantes químicos y disruptores endocrinos como el bisfenol A en la orina, según un estudio hecho público este miércoles.
Un equipo de investigadores del Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica (Inserm) de Francia pidieron a un centenar de estudiantes de entre 18 y 30 años que redujeran durante cinco días la cantidad de cosméticos que utilizaban.
- También debían remplazar sus productos de higiene como el jabón o la pasta dentífrica por otros alternativos, sin fenoles sintéticos, parabenos, ftalatos y éteres de glicol.
Posteriormente compararon los resultados de los análisis de orina realizados antes y después de los cinco días.
Resultados
Los resultados de este estudio, publicado en la revista Environment International, son impactantes: casi una cuarta parte de exposición menos (-22%) al ftalato de monoetilo, derivado de compuestos utilizados, entre otros, para fijar los perfumes, o incluso "-30% al metilparabeno, un conservante y posible disruptor endocrino, según las autoridades europeas".
Los científicos también han observado una disminución del 39% en la concentración urinaria de bisfenol A, sospechoso de propiciar múltiples trastornos y enfermedades como el cáncer de mama y la esterilidad.
El bisfenol A está prohibido en varios países, como los de la Unión Europea, pero su presencia podría deberse "a contaminaciones ocurridas durante el proceso de fabricación o a través de los materiales de embalaje", señala el Inserm en un comunicado.
El Parlamento Europeo debe pronunciarse a finales de abril sobre un cambio en la regulación europea sobre cosméticos.