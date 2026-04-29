Trump dice creer que EE. UU. pisará la Luna de nuevo antes de acabar su mandato

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump, en una reunión con miembros de la misión Artemis II en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU.. ( EFE/EPA/GRAEME SLOAN / POOL )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que cree que la NASA tiene "buenas posibilidades" de llevar a astronautas a la superficie de la Luna antes de que acabe su mandato, a principios de 2029.

Cuando se le preguntó si creía que la agencia espacial estadounidense lograría ese objetivo antes de que finalice su segundo periodo Trump respondió: "No nos gusta afirmarlo con certeza", pero "creo que tenemos buenas posibilidades".

El mandatario recibió este miércoles en el Despacho Oval a los cuatro astronautas de la misión Artemis II, la primera en volar alrededor de la Luna en más de medio siglo.

Planes para la Luna

Estados Unidos tiene como objetivo alunizar en 2028.

Sin embargo, los expertos tienen dudas de que SpaceX y Blue Origin tengan desarrollados para entonces los módulos de alunizaje.

China sigue adelante con su propio proyecto, con el objetivo de llevar una misión tripulada a la superficie lunar en 2030.

Trump preguntó el miércoles en tono jocoso: "¿Se le permite a un presidente participar en una de estas misiones?".

"Podemos ponernos a trabajar en ello, señor presidente", respondió el jefe interino de la NASA, Jared Isaacman.