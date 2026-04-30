Directora de Investigación de Pucmm: "Tenemos un reto con la retención del talento científico"

Martha Báez, directora de investigación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra durante presentación del Informe Cienciométrico de la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana ha registrado avances en su producción científica en las últimas dos décadas, pero aún enfrenta una brecha en la cantidad de investigadores y en la capacidad de generar conocimiento al ritmo que exige su desarrollo.

Martha Báez, directora de investigación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) presentó ayer miércoles los resultados del Informe Cienciométrico de la República Dominicana.

El estudio analiza el estado actual de la investigación científica en el país y su principal autora resalta la necesidad hacer frente a retos relacionados con la estabilidad del financiamiento de los trabajos y la retención del talento científico local.

Añade que el Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondocyt), "es el instrumento más amplio, sostenido y de mayor cobertura dentro del sistema nacional de ciencia y tecnología, que ha posibilitado dinamizar la producción científica".

—¿Cómo ve el estado de la investigación científica en la República Dominicana?

Para valorar la situación actual hay que partir de dónde venimos y es incuestionable que el país ha crecido en ciencia. Sin embargo, sí es cierto que también hay unos retos muy importantes desde el punto de vista de indicadores de desempeño crítico que tienen que ver, por ejemplo, con los niveles de liderazgo.

Hemos podido colaborar mucho con la ciencia del mundo, lo estamos haciendo muy bien en ese sentido, estamos generando muy buen impacto, pero necesitamos mejorar los niveles de liderazgo de proyectos con autores dominicanos.

— Entre las estrategias que recomendó en el informe, abordó el aumentar la masa crítica de investigadores. ¿En qué áreas se están requiriendo?

El informe lo que ha evidenciado es que, aunque hemos crecido, todavía no somos suficientes en término del nivel de producción que debemos estar generando, pero tampoco somos suficientes a nivel de cuántos investigadores tenemos en el país.

Por ejemplo, para el 2024, el país contaba con 10 investigadores por cada 100,000 personas económicamente activas, cuando en economías o sistemas científicos similares al nuestro son siete veces mayores que ese número.

—¿Considera que la ciencia actual se hace para solucionar los problemas de la sociedad?

La ciencia está orientada a eso, pero yo creo que también como sociedad debemos de valorar cómo está configurado el sistema para garantizar que esos resultados se generen con el volumen e intensidad que espera la sociedad.

Y para eso necesitamos mejorar algunas variables críticas, como, por ejemplo, la estabilidad del financiamiento, la continuidad, el incremento y retención del talento científico local. Eso, entre otras variables, son lo que les da permanencia a líneas temáticas del país y permite que el impacto que podemos generar sea mayor.

Cuando tenemos proyectos que entran y salen, eso definitivamente debilita el sistema, pero no es porque lo estamos haciendo mal, sino porque los instrumentos alrededor del sistema necesitan consolidarse.

— Cuando habla de retener a los investigadores, ¿A qué se refiere?

Cuando tienes un perfil investigador, que normalmente son niveles de PhD muy especializados, e interrumpes la labor para los que se están profesionalizando, de manera científica van a buscar oportunidades en otros sistemas y la migración puede ser muy variada.

Tenemos un reto ahí con el tema de la retención. Pueden migrar a otro sector empresarial también, lo que quiere decir que abandonan la ciencia como área de profesionalización.

Relación con el sector privado

— Vemos en el informe que el Estado es el mayor "benefactor" de las investigaciones. ¿Cómo está la relación con el sector privado?, ¿Qué haría falta para un mayor acercamiento?

Es un elemento importante que se tomó en consideración y los resultados del informe lo que indican es que hay una desarticulación de este ecosistema y, de hecho, una de las recomendaciones más importantes que hacemos es la necesidad de establecer mayores vínculos.

Eso por varias razones, porque nos permite hacer investigación más permanente cuando tenemos una relación cercana con los sectores productivos, entendemos mejor la problemática y los investigadores pueden traducirla en soluciones viables del punto de vista científico.

Pero también porque facilitan la elaboración y el desarrollo de muchos proyectos, no solamente del punto de vista conceptual, sino práctico.

El estudio en cifras

El "Informe Cienciométrico de la República Dominicana" analiza un periodo de 22 años, desde el 2003 hasta el 2024. Indica que el número de investigadores dominicanos pasó de 36 autores a 545 en este periodo, y el crecimiento de documentos científicos publicados en revistas indexadas se multiplicó por 20: pasó de 26 en 2003, a 537 en 2024.En este tiempo, el país ha producido 4,138 documentos científicos. En un ejercicio comparativo que hace esta investigación, pues toma de referencia países con economías y sistemas científicos similares (Costa Rica, Panamá, Jamaica, Paraguay, Uruguay), la República Dominicana ha quedado muy por debajo de Costa Rica (21,783 documentos) o Uruguay (31,355).