Experto en genética forense analizará osamentas atribuidas al cacique Enriquillo

La directora ejecutiva del proyecto, Lidia Martínez de Macarrulla, explicó que las osamentas fueron seleccionadas entre un total de 35 restos humanos encontrados durante los trabajos arqueológico. ( FUENTE EXTERNA )

Ocho osamentas halladas durante las excavaciones arqueológicas en las ruinas de Pueblo Viejo, provincia Azua, serán analizadas por el reconocido genetista forense internacional Dr. Michael Coble, considerado una de las principales autoridades mundiales en ADN antiguo e identificación humana.

Los estudios forman parte del proyecto "Tras los restos del cacique Enriquillo", impulsado por la Fundación Macarrulla, que se convirtió en la primera investigación desarrollada en un nuevo laboratorio internacional especializado en ADN antiguo dirigido por el científico estadounidense en Texas.

La directora ejecutiva del proyecto, Lidia Martínez de Macarrulla, explicó que las osamentas fueron seleccionadas entre un total de 35 restos humanos encontrados durante los trabajos arqueológicos, debido a su alto valor científico e histórico, refiere una nota de prensa.

"Estamos sumamente contentos de que este laboratorio dirigido por una eminencia como el doctor Coble haya escogido nuestro proyecto como su primera investigación. Esto permitirá obtener resultados avalados internacionalmente con elevados niveles de precisión y confiabilidad", expresó.

Según indicó, existe gran expectativa en torno a los análisis genéticos debido a que podrían confirmar la identidad del cacique Enriquillo, símbolo de la resistencia indígena en La Española, así como la posible identificación de su esposa Mencía.

Las pruebas de ADN antiguo también se complementan con estudios realizados en un laboratorio especializado de Zaragoza, España, como parte de una estrategia científica internacional orientada a fortalecer la validación de los hallazgos.

El Dr. Michael Coble es profesor y director ejecutivo del Centro para la Identificación Humana (CHI) de la Universidad de Ciencias de la Salud del Norte de Texas. Cuenta con más de 100 publicaciones científicas y figura entre el 2 % de los investigadores más citados del mundo en genética forense.

Además, ha participado en investigaciones históricas de alto perfil, incluyendo la identificación de restos de la familia del zar Nicolás II de Rusia.

Las excavaciones del proyecto fueron dirigidas por la arqueóloga dominicana Kathleen Martínez junto a un equipo multidisciplinario de especialistas nacionales e internacionales.

Los resultados preliminares de los análisis genéticos podrían estar disponibles en aproximadamente dos meses.