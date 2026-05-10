Indomet anuncia chubascos y temperaturas calurosas para este domingo

Una persona se hidrata para mitigar las altas temperaturas registradas. ( DIARIO LIBRE / ARCHIVOS )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este domingo se registrarán chubascos dispersos en distintas provincias del país debido al arrastre de humedad generado por el viento cálido del este/sureste. Indicó que las temperaturas se mantendrán calurosas.

Según el organismo, las precipitaciones comenzarán a presentarse durante las horas matutinas sobre localidades de San Cristóbal, Samaná, El Seibo, María Trinidad Sánchez, Peravia, San José de Ocoa, Azua, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Espaillat y Pedernales.

En la tarde

El Indomet explicó que en horas de la tarde las lluvias continuarán, aunque en forma de chubascos débiles y de corta duración.

La entidad meteorológica indicó además que las temperaturas seguirán calurosas en gran parte del territorio nacional debido a la incidencia del viento del este/sureste.

Ante estas condiciones, recomendó a la población mantenerse hidratada, ingerir suficiente agua, utilizar ropa ligera y de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol sin protección y permanecer en lugares frescos y ventilados.

Recomendaciones y condiciones marítimas

En cuanto a las condiciones marítimas, el Indomet exhortó a los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones en la costa caribeña, específicamente desde Pedernales hasta Barahona, a navegar con precaución cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro debido a oleaje anormal.

Para el resto de la costa caribeña, las condiciones marítimas permanecen normales, según el informe del organismo predictor.