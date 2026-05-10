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chubascos dispersos República Dominicana
chubascos dispersos República Dominicana

Indomet anuncia chubascos y temperaturas calurosas para este domingo

Recomienda a la población mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol

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    Indomet anuncia chubascos y temperaturas calurosas para este domingo
    Una persona se hidrata para mitigar las altas temperaturas registradas. (DIARIO LIBRE / ARCHIVOS)

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este domingo se registrarán chubascos dispersos en distintas provincias del país debido al arrastre de humedad generado por el viento cálido del este/sureste. Indicó que las temperaturas se mantendrán calurosas. 

    Según el organismo, las precipitaciones comenzarán a presentarse durante las horas matutinas sobre localidades de San Cristóbal, Samaná, El Seibo, María Trinidad Sánchez, Peravia, San José de Ocoa, Azua, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Espaillat y Pedernales.

    En la tarde

    El Indomet explicó que en horas de la tarde las lluvias continuarán, aunque en forma de chubascos débiles y de corta duración.

    • La entidad meteorológica indicó además que las temperaturas seguirán calurosas en gran parte del territorio nacional debido a la incidencia del viento del este/sureste.

    Ante estas condiciones, recomendó a la población mantenerse hidratada, ingerir suficiente agua, utilizar ropa ligera y de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol sin protección y permanecer en lugares frescos y ventilados.

    Recomendaciones y condiciones marítimas

    En cuanto a las condiciones marítimas, el Indomet exhortó a los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones en la costa caribeña, específicamente desde Pedernales hasta Barahona, a navegar con precaución cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro debido a oleaje anormal.

    Para el resto de la costa caribeña, las condiciones marítimas permanecen normales, según el informe del organismo predictor.

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