Indomet anuncia chubascos y temperaturas calurosas para este domingo
Recomienda a la población mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este domingo se registrarán chubascos dispersos en distintas provincias del país debido al arrastre de humedad generado por el viento cálido del este/sureste. Indicó que las temperaturas se mantendrán calurosas.
Según el organismo, las precipitaciones comenzarán a presentarse durante las horas matutinas sobre localidades de San Cristóbal, Samaná, El Seibo, María Trinidad Sánchez, Peravia, San José de Ocoa, Azua, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Espaillat y Pedernales.
El Indomet prevé un ambiente caluroso y cielo mayormente soleado este miércoles en el país
Sol y calor dominarán el clima este jueves en gran parte del país
El Indomet recomienda hidratación y evitar exposición al sol este viernes por altas temperaturas
En la tarde
El Indomet explicó que en horas de la tarde las lluvias continuarán, aunque en forma de chubascos débiles y de corta duración.
- La entidad meteorológica indicó además que las temperaturas seguirán calurosas en gran parte del territorio nacional debido a la incidencia del viento del este/sureste.
Ante estas condiciones, recomendó a la población mantenerse hidratada, ingerir suficiente agua, utilizar ropa ligera y de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol sin protección y permanecer en lugares frescos y ventilados.
Recomendaciones y condiciones marítimas
En cuanto a las condiciones marítimas, el Indomet exhortó a los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones en la costa caribeña, específicamente desde Pedernales hasta Barahona, a navegar con precaución cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro debido a oleaje anormal.
Para el resto de la costa caribeña, las condiciones marítimas permanecen normales, según el informe del organismo predictor.