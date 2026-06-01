Profesor de Harvard identifica las dos claves que comparten los trabajadores más felices

Arthur C. Brooks, profesor de la Universidad de Harvard, quien asegura que existe una estrecha relación entre la experiencia laboral y la felicidad general de las personas. ( FUENTE EXTERNA )

Para millones de personas, el trabajo representa mucho más que una fuente de ingresos. También puede convertirse en uno de los factores que más inciden en el bienestar, la satisfacción personal y la calidad de vida.

Así lo sostiene Arthur C. Brooks, profesor de la Universidad de Harvard, quien asegura que existe una estrecha relación entre la experiencia laboral y la felicidad general de las personas.

"Si eres infeliz en el trabajo, probablemente eres infeliz en la vida", afirma el académico, quien desde 2019 forma parte de la Harvard Kennedy School y de la Harvard Business School, donde imparte cátedras sobre liderazgo, gestión y bienestar.

La influencia del trabajo en la felicidad

Según Brooks, el empleo ocupa una parte significativa de la vida cotidiana, por lo que su impacto trasciende el aspecto económico. Las dinámicas laborales, las relaciones profesionales, el nivel de reconocimiento y el sentido de propósito terminan influyendo en la percepción general de satisfacción.

Aunque reconoce que existen factores difíciles de controlar, como jefes conflictivos, ambientes laborales tóxicos o empleos poco gratificantes, el profesor sostiene que una parte importante del bienestar en el trabajo depende de cómo las personas perciben su aporte y su utilidad.

Claves para la satisfacción laboral

De acuerdo con Brooks, los trabajadores más felices suelen compartir dos características fundamentales.

La primera es sentir que están ganando su éxito. Esto implica percibir que su esfuerzo genera valor, que sus resultados tienen impacto y que su trabajo es reconocido por otros.

La segunda es experimentar la sensación de servicio. Es decir, entender que su labor beneficia a otras personas y que su contribución resulta necesaria para clientes, usuarios, estudiantes, pacientes, compañeros o comunidades.

Para el académico, estos dos elementos ayudan a fortalecer el sentido de propósito, uno de los factores más vinculados a la satisfacción personal y profesional.

Más allá del salario

Las reflexiones de Brooks se producen en un contexto en el que cada vez más trabajadores cuestionan el papel del empleo en sus vidas.

El agotamiento laboral, las largas jornadas, la presión por los resultados y la transformación tecnológica han impulsado un debate que va más allá de la remuneración económica. La pregunta ya no es únicamente cuánto se gana, sino qué significado tiene el trabajo que se realiza cada día.

En ese sentido, el profesor considera que las organizaciones también tienen un papel importante. A su juicio, la satisfacción laboral no depende exclusivamente de incentivos económicos, beneficios adicionales o actividades de integración, sino de crear entornos donde los empleados puedan identificar el impacto de su trabajo y recibir reconocimiento genuino por sus aportes.

Brooks concluye que cuando las personas sienten que su esfuerzo tiene valor y que contribuyen al bienestar de otros, aumentan significativamente sus posibilidades de experimentar una vida más plena tanto dentro como fuera del ámbito laboral.