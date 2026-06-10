Neura recauda 1,400 millones de dólares para desarrollar robots humanoides

La start-up alemana de robótica Neura Robotics anunció el miércoles una recaudación de fondos récord que podría alcanzar los 1,400 millones de dólares, principalmente de los gigantes estadounidenses Amazon y Nvidia, para desarrollar una plataforma mundial de robots cognitivos y humanoides.

Entre los inversores también se encuentran Qualcomm, fabricante de semiconductores, Tether, emisor del stablecoin USDT, los proveedores alemanes Bosch y Schaeffler, así como el Banco Europeo de Inversiones, según un comunicado.

Es una recaudación de fondos "récord" desde la creación de la empresa en 2019. Eleva la valoración de Neura Robotics a 7,000 millones de dólares, informa el diario alemán Handelsblatt.

Neura fabrica robots industriales, domésticos y humanoides, y desarrolla con "Neuraverse" una especie de ecosistema de inteligencia para robots.

Plataforma "IA física"

Se ha fijado como objetivo construir la principal plataforma mundial de "IA física", una combinación de hardware e inteligencia artificial.

Para ello colabora desde enero con Bosch, que entrena robots humanoides, equipando a miles de empleados en 350 instalaciones con trajes con sensores para recopilar datos.

"El futuro de la IA no se limitará a las pantallas", declaró David Reger, fundador y director de Neura, en un comunicado.

Según él, "la IA física y la robótica cognitiva constituirán una de las mayores transformaciones tecnológicas de las próximas décadas, afectando sectores que van desde la industria y la logística hasta la salud, los servicios y la robótica doméstica".