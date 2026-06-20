¿Cómo se predicen los eclipses?

Los eclipses, antes considerados presagios, ahora son eventos esperados que generan gran interés cultural y científico. ( FUENTE EXTERNA )

Los astrónomos pueden predecir el momento de un eclipse mediante el seguimiento y la predicción de las posiciones de la Luna, el Sol y la Tierra, según ha informado la Agencia Espacial Europea (ESA).

Los eclipses, que alguna vez fueron un presagio de fatalidad, se han convertido en eventos culturales y científicos muy esperados. Personas de todo el mundo acuden en masa para vislumbrar brevemente un eclipse solar, como sucederá el próximo 12 de agosto en España, donde se podrá ver un eclipse total de sol en varios puntos.

¿Cómo se producen los eclipses solares y lunares?

Un eclipse ocurre cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean en línea recta. Existen dos tipos, el eclipse solar, el que se podrá ver este verano; y el eclipse de Luna.

Durante un eclipse solar, la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol, bloqueando la luz solar y sumiendo partes de la Tierra en una oscuridad temporal.

Los lugares de la Tierra que se encuentran dentro de la sombra completa (umbra) experimentan un eclipse solar total, en el que el Sol queda totalmente cubierto por la Luna. Los observadores situados en la sombra parcial (penumbra) presencian un eclipse solar parcial, ya que desde este ángulo la Luna solo bloquea una parte del Sol.

Durante un eclipse lunar, la Tierra se encuentra entre el Sol y la Luna. La Tierra proyecta una sombra sobre la Luna, pero esta no se oscurece por completo. En su lugar, la Luna se vuelve roja. Esto sucede porque la atmósfera terrestre desvía y filtra la luz solar, dispersando la luz azul y permitiendo que la luz roja alcance la superficie lunar.

Si un eclipse es causado por el paso de la Luna o la Tierra frente al Sol, entonces, ¿por qué no vemos un eclipse dos veces al mes durante cada luna llena y luna nueva?.

Los astrónomos responden que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra no se encuentra en el mismo plano que la órbita de la Tierra alrededor del Sol, llamado plano de la eclíptica. La órbita de la Luna está inclinada en un ángulo de 5º con respecto a la eclíptica. Esto significa que, a medida que la Luna viaja alrededor de la Tierra, no siempre pasa por delante del Sol.

Dos veces al año, la órbita de la Luna se alinea de tal manera que cruza la línea Sol-Tierra en la eclíptica durante la luna llena y la luna nueva. Estos puntos de cruce se denominan nodos lunares. Es entonces cuando puede producirse un eclipse.

Por lo tanto, los astrónomos pueden predecir el momento de un eclipse mediante el seguimiento y la predicción de las posiciones de la Luna, el Sol y la Tierra.

La temporada de eclipses

Existe un período de 35 días alrededor de cada nodo lunar durante el cual puede producirse un eclipse, denominado 'temporada de eclipses'. El momento exacto se puede explicar matemáticamente teniendo en cuenta el ángulo de la órbita de la Luna y el diámetro del Sol y de la Luna tal como aparecen en el cielo.

Por lo general, en cada temporada de eclipses tiene lugar un eclipse solar y uno lunar. Dado que cada temporada dura un poco más que una órbita completa de la Luna alrededor de la Tierra (27,3 días), algunas temporadas cuentan con un tercer eclipse.

Durante una luna nueva, la Luna cruza la eclíptica entre el Sol y la Tierra, creando un eclipse solar total, anular o parcial. Durante una luna llena, la Luna cruza la eclíptica por detrás de la Tierra, creando un eclipse lunar total o parcial.

Cada año, las temporadas de eclipses comienzan de dos a tres semanas antes que el año anterior. Esto se debe a que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra rota lentamente (precesión).

Como resultado, el tiempo entre dos nodos lunares es de 173,3 días y un "año de eclipses" dura 346,6 días. Esto es más corto que un 'año solar' de 365,25 días.

Incluso sin cálculos precisos, el momento del próximo eclipse puede estimarse contando 173 días desde el día del eclipse actual. Con lo que no se puede contar es con el cielo despejado necesario para observarlo.