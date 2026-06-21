¿Por qué no avanzó una solicitud para introducir a RD mosquito modificado?

El mosquito Aedes aegypti puede ser portador del virus del dengue y de la fiebre amarilla, así como de otras enfermedades. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Medio Ambiente lanzó en abril pasado una consulta pública sobre un proyecto de reglamento para regular la introducción y comercialización de organismos genéticamente modificados en la República Dominicana, una iniciativa que busca fortalecer la capacidad del Estado para supervisar este tipo de tecnologías.

La propuesta surge en un contexto marcado por el crecimiento de las actividades biotecnológicas y la llegada de nuevas solicitudes relacionadas con organismos vivos modificados o transgénicos, una situación que, según el propio ministerio, ha evidenciado vacíos en el marco regulatorio nacional.

Entre esas solicitudes figura una mencionada por Medio Ambiente en sus memorias institucionales del 2025, que fue presentada por la empresa británica Oxitec —actualmente denominada Flyttr— para la introducción, liberación al medioambiente y eventual comercialización del mosquito transgénico Aedes aegypti OX5034, diseñado para reducir las poblaciones del insecto transmisor del dengue.

La tecnología consiste en la liberación de mosquitos machos modificados genéticamente que se aparean con hembras silvestres. Como resultado, las hembras descendientes no sobreviven, lo que contribuye a disminuir la población del vector.

La solicitud

Flyttr explicó a Diario Libre que la propuesta sometida a las autoridades dominicanas corresponde únicamente a una fase regulatoria que contempla evaluaciones técnicas, análisis de bioseguridad y, de ser necesario, consultas públicas y con expertos.

La empresa aclaró que la solicitud no autoriza liberaciones ni actividades de campo y que cualquier decisión dependerá del cumplimiento de los requisitos ambientales y sanitarios establecidos por las autoridades nacionales.

"Flyttr no presenta su tecnología de mosquitos amigables como una solución independiente. Reducir la transmisión del dengue requiere un enfoque integral que combine vigilancia, participación comunitaria, gestión ambiental y diversas herramientas de control de vectores", sostuvo la empresa.

Sobre la selección del país, indicó que la República Dominicana enfrenta una importante carga de dengue, al igual que otras naciones del Caribe y América Latina, y que la compañía trabaja únicamente con gobiernos interesados en explorar herramientas complementarias para combatir la enfermedad.

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Evaluación y marco regulatorio

Como parte del proceso de análisis, el Ministerio de Medio Ambiente recibió una evaluación de riesgos elaborada por consultores de Panamá y Brasil junto con una contraparte nacional. El documento fue presentado ante la Comisión Nacional de Bioseguridad (Conabio), organismo asesor en materia de biotecnología.

La evaluación concluyó que una eventual liberación de los mosquitos estaría enfocada en zonas urbanas y periurbanas donde el Aedes aegypti es más frecuente.

El informe señala que, aunque podrían existir riesgos para algunas especies que se alimentan de mosquitos, es poco probable que se produzcan efectos adversos significativos sobre ecosistemas o especies protegidas. También recomienda un monitoreo posterior a la liberación para confirmar la ausencia de impactos no previstos.

Sin embargo, la discusión dentro de la Conabio no logró consenso. Fuentes consultadas por Diario Libre indicaron que algunos miembros respaldaron la iniciativa, mientras que otros expresaron preocupaciones sobre sus posibles implicaciones ambientales.

La directora de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Marina Hernández, explicó que la evaluación de solicitudes de este tipo se realiza bajo la Ley 219-15 sobre Seguridad de la Biotecnología, basada en el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad.

Según Hernández, la existencia de riesgos potenciales para la biodiversidad no implica descartar automáticamente estas tecnologías, sino someterlas a evaluaciones rigurosas antes de tomar una decisión.

La funcionaria señaló, además, que el reglamento, actualmente en proceso de aprobación, busca fortalecer la aplicación de la ley y preparar al país para responder a nuevas tecnologías biotecnológicas.

Sobre el caso de los mosquitos transgénicos, explicó que, de tomarse una decisión, deberá ser asumida a nivel ministerial por Salud Pública y Medio Ambiente.

"Cuando se recibe una solicitud de introducción de un organismo vivo modificado hay un paso que no se puede eliminar, que es la evaluación de riesgo, y si es necesario un análisis de riesgo en campo", afirmó Hernández.

Evaluar desde la bioética

Para el epidemiólogo Manuel Colomé, los mosquitos transgénicos deben analizarse como una herramienta complementaria dentro de una estrategia integral de control de vectores y no como una solución independiente.

El especialista consideró que el proyecto debe evaluarse desde una perspectiva bioética, científica y multidisciplinaria para determinar si existe una relación favorable entre riesgo y beneficio.

Colomé indicó que esta iniciativa presenta evidencias sólidas en términos entomológicos. "Hay evidencia de campo que respalda que la liberación de estos mosquitos transgénicos podría reducir la población hasta en un 80 %. Sin embargo, no sabemos, al día de hoy, cómo eso se comporta en escenarios reales ni si realmente se traduce en una disminución de los casos de dengue", señaló.

Añadió que cualquier implementación requeriría coordinación entre las autoridades ambientales y sanitarias, además de mecanismos de vigilancia epidemiológica, entomológica y de bioseguridad.

Experiencia internacional y cuestionamientos

Los mosquitos transgénicos han sido utilizados o evaluados en países como Brasil, Panamá, India, las Islas Caimán y Estados Unidos. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), millones de estos insectos han sido liberados desde 2019 como parte de estrategias para controlar el Aedes aegypti.

Reportes de medios brasileños señalan que algunas pruebas registraron reducciones superiores al 90 % en las poblaciones del mosquito. En Panamá y Estados Unidos continúan desarrollándose evaluaciones y ensayos relacionados con esta tecnología.

No obstante, la iniciativa ha generado cuestionamientos. Algunos científicos y organizaciones han expresado preocupaciones sobre posibles consecuencias ambientales y han reclamado mayor transparencia e investigaciones independientes sobre los resultados obtenidos.

Otras tendencias

Consultado sobre las tendencias internacionales para el control de enfermedades transmitidas por mosquitos, Colomé destacó el manejo integrado de vectores, que combina vigilancia epidemiológica, clínica, laboratorial y entomológica.

También citó el desarrollo de herramientas biológicas innovadoras, como los mosquitos modificados genéticamente y las estrategias basadas en la bacteria Wolbachia, las cuales han sido reconocidas por la Organización Mundial de la Salud como herramientas con potencial para el control del dengue.

El especialista agregó que el fortalecimiento de la participación comunitaria y la acción intersectorial continúa siendo un elemento fundamental, "ya que el dengue no se controla solo desde los hospitales".