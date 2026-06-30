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mundial futbol 2026
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La NASA promete enviar un balón a la Luna si EE. UU. gana el Mundial

El balón se enviará junto a instrumentos científicos como parte del plan de Estados Unidos para establecer una base lunar

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    La NASA promete enviar un balón a la Luna si EE. UU. gana el Mundial
    El balón sería enviado junto con instrumentos científicos, como parte del plan de Estados Unidos de construir, en los años venideros, una base en la superficie lunar. (FUENTE EXTERNA)

    El director de la NASA prometió el martes enviar un balón a la Luna si la selección de fútbol de Estados Unidos gana el Mundial de 2026 que se disputa en Norteamérica.

    Para el inicio del torneo, que se realiza en Estados Unidos, Canadá y México, la NASA ya había enviado un balón de la FIFA a la Estación Espacial Internacional (EEI).

    Pero si llegara a triunfar el equipo estadounidense, la NASA celebraría enviando otro balón mucho más lejos: a la Luna, declaró Jared Isaacman, administrador de la agencia, en un evento el martes.

    • "Vamos, equipo de Estados Unidos, ¡hagan lo necesario!", dijo.

    Plan lunar

    El balón sería enviado junto con instrumentos científicos, como parte del plan de Estados Unidos de construir, en los años venideros, una base en la superficie lunar.

    "Es bastante ligero (el balón; NDLR), y pienso que podríamos arreglárnoslas con su volumen, así que todo depende de la selección masculina", dijo Carlos García-Galán, responsable de la NASA para la base lunar.

    Pese a ser anfitrión, Estados Unidos no está entre los favoritos para ganar el Mundial.

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