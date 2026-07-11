Japón logra por primera vez el aterrizaje de un cohete reutilizable

El prototipo, lanzado desde el centro de pruebas de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) en la ciudad norteña de Noshiro, alcanzó unos 10 metros de altura durante un vuelo de aproximadamente 40 segundos. ( FUENTE EXTERNA )

Japón logró por primera vez el despegue y aterrizaje de un cohete reutilizable, según anunció el sábado la agencia espacial del país, un avance hacia esta tecnología que permite reducir los costos de las misiones espaciales.

El prototipo, lanzado desde el centro de pruebas de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) en la ciudad norteña de Noshiro, alcanzó unos 10 metros de altura durante un vuelo de aproximadamente 40 segundos.

"Le hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo, y ahora que el prototipo ha despegado y aterrizado sin problemas, debo decir que siento un gran alivio", declaró a los periodistas Takashi Ito, responsable del lanzamiento.

La agencia espacial debe aún analizar los datos para determinar el alcance de este éxito, precisó Ito, quien se mostró "convencido" de haber "obtenido datos muy útiles".

La mayoría de los cohetes están diseñados para un solo uso. Sus componentes caen al mar, se queman en la atmósfera o, en ocasiones, permanecen en órbita como desechos.

El desarrollo de naves reutilizables permitiría reducir considerablemente los costos de las misiones espaciales.

Contexto internacional

La empresa estadounidense SpaceX ya emplea esta tecnología, y desde 2017 usa el cohete reutilizable Falcon 9.

China anunció el viernes que había logrado el primer aterrizaje de una nave espacial reutilizable, desafiando el dominio estadounidense en este sector.

El pasado junio, una filial de Honda se convirtió en la primera empresa japonesa en llevar a cabo con éxito el despegue y aterrizaje de un cohete de este tipo.

Tokio busca fortalecer la competitividad de su industria espacial y lanzó en junio su cohete H3, meses después del fracaso de una misión destinada a poner un satélite en órbita.

Leer más Blue Origin reutiliza por primera vez con éxito el cohete New Glenn en su tercera misión