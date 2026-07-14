El gran eclipse solar de 2026: dónde se verá y por qué tiene fascinados a los astrónomos

El gran eclipse solar de este año será el 12 de agosto de 2026 y la NASA confirma que será un eclipse total de Sol cuya franja de totalidad cruzará Groenlandia, Islandia, el Atlántico norte, España, una pequeña zona de Portugal y el norte de Rusia. ( MAGNIFIC.COM )

El gran eclipse solar de este año será el 12 de agosto de 2026 y no será uno más. La NASA confirma que será un eclipse total de Sol cuya franja de totalidad cruzará Groenlandia, Islandia, el Atlántico norte, España, una pequeña zona de Portugal y el norte de Rusia.

Fuera de esa banda estrecha, el fenómeno se verá como parcial en buena parte de Europa, el noroeste de África y sectores de Norteamérica.

Lo que vuelve especialmente atractivo este eclipse es que, en el caso de España y Portugal, ocurrirá muy cerca de la puesta del Sol.

La propia NASA señala que, para muchos observadores en la parte occidental de Europa y África, el Sol se pondrá mientras siga eclipsado, lo que abre la puerta a un raro "eclipse al atardecer".

El Instituto Geográfico Nacional de España añade que la totalidad llegará con el Sol muy bajo sobre el horizonte, de modo que no bastará con estar en la franja correcta: hará falta además un lugar con vista despejada hacia el oeste.

También es interesante por su rareza histórica. El IGN lo define como el primer eclipse total visible desde la península Ibérica en más de un siglo.

La franja de totalidad cruzará España de oeste a este y pasará por ciudades y áreas próximas a A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, València y Palma, algo poco común en un fenómeno que muchas veces ocurre sobre océanos o regiones remotas.

El máximo global del eclipse se producirá cerca de Islandia, donde la totalidad alcanzará hasta 2 minutos y 18 segundos.

La NASA precisa que, para la mayoría de las personas situadas dentro de la banda de totalidad, la oscuridad completa durará menos de dos minutos, aunque en puntos cercanos al centro de la trayectoria puede acercarse a los dos minutos y medio.

España tendrá además una posición peculiar dentro del recorrido: está casi al final de la trayectoria umbral. Eso significa que allí el eclipse no solo será total, sino también muy fotogénico y potencialmente dramático, con el Sol hundiéndose en el horizonte mientras aparece la corona solar.

Esa combinación de totalidad, baja altura del Sol y accesibilidad geográfica es una de las razones por las que el evento ha despertado tanta atención en Europa.

Precisamente porque el Sol estará bajo, montañas, edificios, árboles o bruma en el horizonte pueden arruinar la observación incluso dentro de la franja de totalidad.

Medidas de protección

El IGN subraya la necesidad de elegir bien el punto de observación, y recuerda que la seguridad ocular sigue siendo obligatoria durante todas las fases parciales; solo en los breves segundos de totalidad puede mirarse sin protección.

La NASA insiste en usar gafas certificadas para eclipse o métodos indirectos durante las fases parciales.

Tras el eclipse total de agosto de 2026, España verá otro total en agosto de 2027 y un anular en enero de 2028.

Pero el IGN advierte que, después de esta secuencia, no habrá otro eclipse total visible desde España hasta 2053.