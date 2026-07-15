Patrimonio cultural subacuático dominicano protagoniza congreso de arqueología caribeña

Conferencista en el XXI Congreso internacional de arqueología caribeña. ( FUENTE EXTERNA )

El patrimonio cultural subacuático en la República Dominicana, el cual contiene vestigios de los pueblos que habitaron la isla antes de la llegada de Cristóbal Colón en 1492, fue el tema central de dos conferencias realizadas la mañana de este martes en el auditorio del Centro Indotel de la Ciudad Colonial.

El patrimonio cultural subacuático abarca todos los rastros de existencia humana con carácter cultural, histórico o arqueológico que han estado bajo el agua, parcial o totalmente, durante al menos 100 años. Esto incluye naufragios, ciudades sumergidas, ruinas y paisajes prehistóricos.

La primera conferencia titulada "naufragios históricos en la República Dominicana: Patrimonio cultural subacuático del naufragio Punta Espada de mediados del siglo XVI", a cargo de la Dr. Sarah Muckerheide de la universidad de Indiana.

En dicha conferencia la doctora compartió parte de sus resultados de la investigación sobre un barco (del cual todavía se desconoce el nombre) que en el siglo XVI naufragó frente a la costa este del país.

"El naufragio de Punta Espada formaba parte de la Carrera de Indias, la ruta marítima que conectaba las colonias españolas en América con la metrópoli. Los barcos transportaban productos europeos hacia América para venderlos en ferias comerciales o intercambiarlos por materias primas americanas. Posteriormente regresaban a España llevando productos procedentes del Nuevo Mundo", explicó la especialista.

Muckerheide afirmó que el barco naufragó frente a la costa este de la actual República Dominicana. Sin embargo, se desconoce su destino final y las circunstancias exactas del hundimiento.

Objetos recuperados del barco hundido

Entre los objetos que se han podido recuperar de la antigua embarcación están diversos artefactos relacionados con la equitación, entre ellos herraduras, estribos, espuelas, clavos y barriles de clavos para herraduras.

"Estos objetos fueron fundamentales para el transporte de personas y mercancías en las Américas", comentó la investigadora.

También hay numerosos instrumentos destinados a la medición de bienes valiosos, como metales preciosos, materias primas, monedas y productos medicinales. Entre ellos se encuentran pesas anidadas, balanzas y juegos de pesas para monedas.

"Las pesas anidadas son tan precisas que, incluso después de permanecer 450 años bajo el mar, siguen registrando el mismo peso que una balanza digital moderna", aseguró la doctora.

Patrimonio Cultural Taíno

La segunda conferencia titulada "Patrimonio Cultural Taíno en ambientes sumergidos: investigaciones preliminares en el manantial Dos Hermanas" a cargo de Pamela Lara Tufiño, quién es una arqueóloga mexicana del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Mexico y estudiante de doctorado de la Universidad de Indiana.

Esta segunda conferencia estuvo más orientada a los objetos dejados por los habitantes originarios de la isla en el manantial Dos Hermanas, ubicada en la provincia de San Pedro de Macorís.

"Los cuerpos de agua tuvieron una enorme importancia para los pueblos indígenas, no solo como lugares de obtención de agua, sino también como espacios fundamentales para la configuración de los asentamientos, la conexión entre distintas comunidades y la construcción de relaciones sociales", explicó la arqueóloga.

Comentó que los especialistas saben que, desde la cosmovisión taína y con base en las fuentes históricas disponibles sobre las comunidades que conocieron los españoles, las cuevas desempeñaban un papel central en los mitos de creación de elementos naturales, como la Luna y el origen de los seres humanos.

Asimismo, estaban asociadas con determinadas deidades relacionadas con los huracanes y la lluvia, y también funcionaban como espacios funerarios, donde existen registros históricos de la colocación de restos humanos.

"Algunos investigadores consideran que esta región formaba parte del cacicazgo de Higüey en el momento de la llegada de los españoles. Este desarrollo político y social favoreció la creación, permanencia y difusión de determinados símbolos y concepciones cosmológicas compartidas por las comunidades que habitaban esta zona", aseguró Lara Tufiño.

Sobre las conferencias

Las conferencias se realizaron en el marco de la celebración del XXXI congreso internacional de arqueología del Caribe.

El Congreso de la Asociación Internacional de Arqueología del Caribe, reúne a todos los investigadores con calidad académica y científica que trabajan temas relacionados con la arqueología caribeña.

Igualmente, abre la puerta de sus sesiones a los estudiantes de arqueología y antropología, a los gestores del patrimonio arqueológico y antropológico y al público interesado en estas disciplinas científicas.