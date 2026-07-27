×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
cirugía de los ojos
cirugía de los ojos

Una mujer italiana recupera la vista tras un trasplante sin precedentes de parte de la retina

La mujer, de 67 años, "había perdido por completo la vista a raíz de un grave accidente de tránsito, que le causó una lesión irreversible del nervio óptico del ojo izquierdo"

    Expandir imagen
    Una mujer italiana recupera la vista tras un trasplante sin precedentes de parte de la retina
    Imagen ilustrativa. (FUENTE EXTERNA)

    Médicos italianos trasplantaron la parte central de la retina de un ojo, la mácula lútea, una operación sin precedentes que devolvió la vista a una paciente que llevaba cinco años ciega, anunció un hospital de Turín.

    La mujer, de 67 años e identificada como Elena, "había perdido por completo la vista a raíz de un grave accidente de tránsito, que le causó una lesión irreversible del nervio óptico del ojo izquierdo, lo que le hizo perder la visión debido a la imposibilidad de transmitir la luz del ojo al cerebro, aunque dejó intactas las estructuras oculares", indicó un comunicado del hospital Molinette remitido el lunes a la AFP.

    El trasplante autólogo incluyó córnea, esclerótica, conjuntiva y, por primera vez a nivel mundial, la parte central de la retina (la mácula) desde su ojo izquierdo dañado hacia el derecho.

    En cambio, su ojo derecho, ya afectado por una maculopatía, "había sufrido traumatismos tales que habían comprometido de forma irremediable la retina y la transparencia de la córnea", explica el comunicado.

    "La destrucción total de la parte que contiene las células madre hacía completamente imposible un trasplante de córnea clásico", condenando a esta mujer a la ceguera, según el hospital.

    Aprovecharon tejidos sanos

    Pero este obstáculo, hasta ahora considerado "insalvable", según el hospital, fue superado por el profesor Michele Reibaldi y su equipo médico en Turín.

    "Aprovechando los tejidos sanos, pero que ya no cumplían su función, del ojo izquierdo, los médicos extrajeron y transfirieron al ojo derecho un bloque anatómico completo que incluía la córnea, la esclerótica, la conjuntiva y, por primera vez en el mundo, la parte central de la retina, la mácula", detalló el hospital.

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.