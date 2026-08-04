Jóvenes de 25 provincias son reconocidos por desarrollar iniciativas STEM

El acto de reconocimiento fue encabezado por el presidente Luis Abinader. ( FUENTE EXTERNA )

Un total de 170 estudiantes de 25 provincias del país fueron reconocidos por desarrollar iniciativas relacionadas con las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), presentadas en el concurso "Buscamos el Talento del Futuro", del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

El acto fue encabezado este martes por el presidente Luis Abinader y el titular del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, quien explicó que la iniciativa estuvo dirigida a estudiantes de sexto de secundaria de diversos centros educativos.

Entre las propuestas reconocidas sobresalió la presentada por Ashley Jiménez, residente en Santo Domingo Este, quien diseñó una aplicación mediante la cual los estudiantes pueden acceder a programas de voluntariado, mentorías y competencias nacionales e internacionales relacionadas con las áreas STEM.

La joven, de 17 años, explicó que la idea surgió después de participar durante dos años consecutivos en competencias tecnológicas y observar que otros jóvenes interesados no habían tenido las mismas oportunidades.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/04/whatsapp-image-2026-08-04-at-15155-pm-bd4e0bb3.jpeg Kimberly Paez, una de las reconocidas. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/04/whatsapp-image-2026-08-04-at-15155-pm-1-9871dfd8.jpeg La representación de los estudiantes estuvo a cargo de Ashley Jiménez. (FUENTE EXTERNA ) ‹ >

También fue reconocida Kimberly Páez, egresada del bachillerato técnico en Informática, quien desarrolló un código dirigido a productores agrícolas de Bonao.

Su propuesta busca que los agricultores puedan organizar la información relacionada con sus inversiones, los gastos en abonos y los costos de producción. La joven explicó que la idea surgió después de realizar un curso de Introducción a la Programación en el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).

Otras propuestas seleccionadas incluyen un guante para asistir a personas con temblores en las manos o con párkinson; una plataforma para ayudar a los estudiantes a organizar su tiempo y cumplir con sus tareas; lentes inteligentes para personas con discapacidad visual, y aplicaciones destinadas a hacer que la educación sea más dinámica y accesible.

Los jóvenes seleccionados recibieron computadoras portátiles para fortalecer su formación y continuar desarrollando iniciativas vinculadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

Impacto de la educación STEM

Durante su intervención, Gómez Mazara afirmó que la formación STEM registra un nivel de empleabilidad del 75 % en el país y sostuvo que este tipo de preparación responde a las transformaciones del mercado laboral.

El funcionario también indicó que, en menos de dos años, el Indotel ha distribuido 130,000 becas en el territorio nacional y destacó la expansión de los programas de formación tecnológica.

El concurso fue desarrollado por el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT), mecanismo del Indotel destinado a impulsar proyectos que promuevan el acceso a las tecnologías, la inclusión digital y el desarrollo de capacidades tecnológicas en beneficio de la población dominicana.