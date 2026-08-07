Cinco cosas a saber sobre los eclipses solares

Los eclipses, antes considerados presagios, ahora son eventos esperados que generan gran interés cultural y científico. ( FOTOGRAFIA DE ARCHIVO DE EUROPA PRESS )

Estas son cinco cosas a saber sobre el eclipse solar del 12 de agosto, que será total para parte de España:

Cuando se produce un eclipse total de sol, "la Luna se interpone exactamente entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra sobre una franja estrecha de la superficie terrestre", explica la Asociación Francesa de Astronomía (AFA).

"Por una coincidencia notable -uno de los equilibrios más singulares del Sistema Solar-, la Luna, pese a ser 400 veces más pequeña que el Sol, está también 400 veces más cerca: sus diámetros aparentes son idénticos", añade la AFA.

Durante varios minutos, "la luz del día se desvanece, revelando la corona solar", señala la asociación.

- ¿Cuál será su recorrido?

El eclipse total del 12 de agosto de 2026 comenzará en Rusia, atravesará el hemisferio norte y pasará debajo de Groenlandia, antes de atravesar el océano Atlántico y llegar a Europa.

Este eclipse será total, en especial en una franja que atraviesa España de Oviedo a Palma de Mallorca, pasando por Burgos. El sitio del Instituto Geográfico Nacional ( https://visualizadores.ign.es/eclipses/2026 ) permite visualizar su recorrido.

Fuera de esta franja, el eclipse no será total, sino parcial, incluyendo la vecina Francia.

- ¿Cuál será su duración?

Si tomamos como ejemplo la ciudad española de Burgos, la duración del eclipse total -es decir, el momento durante el cual el Sol estará completamente oculto- será de 1 minuto y 48 segundos.

Pero el fenómeno en su conjunto será mucho más largo, de alrededor de dos horas, porque empezará con un eclipse parcial, seguido de la fase total, y luego volverá a ser un eclipse parcial. En Burgos, el fenómeno completo durará 1 hora y 48 minutos.

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- ¿Es un fenómeno raro?

Se produce entre uno y dos eclipses solares por año. "Pero la sombra proyectada de la Luna solo entra en contacto con la Tierra en una franja de unos pocos kilómetros de largo", recuerda la AFA.

Así, para que un eclipse solar total sea visible de nuevo desde un mismo sitio, hay que esperar unos 400 años. Sin embargo, otros dos eclipses solares serán visibles en otras zonas de España los próximos dos años, en el extremo sur el 2 de agosto de 2027, y luego en buena parte del sur del país el 26 de enero de 2028.

- ¿Es necesaria una protección específica?

Absolutamente sí. Para ello hay que usar lentes que cumplan la norma ISO 12312-2:2015, que protege las retinas al filtrar el 100% de los rayos UV.

"No es el eclipse lo que es peligroso, sino el hecho de mirar directamente al Sol sin protección. Uno puede hacerse un agujero negro en la retina sin darse cuenta y es irreversible", explica la AFA. En efecto, las retinas no tienen receptores de dolor y los trastornos visuales pueden aparecer más tarde.