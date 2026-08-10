Estados Unidos desclasifica nuevos casos Ovnis

El Pentágono divulgó nuevos expedientes sobre fenómenos anómalos no identificados registrados durante décadas ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Una supuesta esfera metálica que habría caído en Brasil con un cadáver en su interior terminó considerada una historia aparentemente inventada.

Centenares de misteriosos "cohetes fantasma" vistos sobre Escandinavia fueron atribuidos principalmente a meteoros y fuegos artificiales.

Investigadores estadounidenses y los avistamientos

Investigadores estadounidenses encontraron globos meteorológicos y hasta el planeta Venus detrás de otros avistamientos.

Pero no todo terminó explicado.

En 1964, un piloto militar y un radar detectaron cerca de Puerto Rico un objeto que aparentemente se desplazaba a enorme velocidad. La CIA descartó que fuera uno de los aviones secretos que Estados Unidos desarrollaba entonces, pero tampoco consiguió establecer qué era.

Décadas después, películas tomadas en Utah y Montana, el relato de un gigantesco objeto triangular sobre Afganistán y unos extraños "orbes fríos" detectados durante ejercicios militares en el golfo de Omán terminaron igualmente sin una identificación definitiva.

Ese contraste atraviesa la quinta tanda de expedientes sobre fenómenos anómalos no identificados —UAP, por sus siglas en inglés, tradicionalmente llamados ovnis— divulgada el 7 de agosto por el Gobierno estadounidense como parte del programa Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters (PURSUE).

La publicación de los expedientes

La publicación forma parte de un proceso ordenado por el presidente Donald Trump para revisar, desclasificar y divulgar documentos gubernamentales relacionados con ovnis, UAP y posibles fenómenos extraterrestres. El Gobierno asegura que decenas de agencias participan en la búsqueda y revisión de millones de registros acumulados durante décadas.

Sin embargo, existe una advertencia fundamental: *"no identificado" no equivale a extraterrestre*.

La página oficial de PURSUE explica que los expedientes incluidos como no resueltos son aquellos en los que el Gobierno no ha podido determinar definitivamente la naturaleza del fenómeno. Una de las razones puede ser simplemente que no haya información suficiente.

Una revisión de los casos permite distinguir entre fenómenos que encontraron una explicación convencional, hipótesis que nunca pudieron comprobarse y episodios para los que Estados Unidos sencillamente no encontró respuesta.

Brasil: la nave y el cadáver que nadie encontró

Uno de los relatos más extraordinarios se remonta a noviembre de 1963.

Radio Tupi, de Río de Janeiro, informó entonces que una enorme esfera metálica había caído en Conde, Bahía, dejando un agujero de unos cuatro metros de profundidad.

La historia aseguraba que la estructura tenía aberturas parecidas a ventanas protegidas por gruesos cristales y que dentro había aparecido un cuerpo humano vestido con ropa pesada que contenía símbolos desconocidos.

Los estadounidenses registraron el reporte y pidieron investigarlo.

El problema apareció cuando alguien fue a buscar la nave.

Periodistas y otras personas que viajaron al lugar no encontraron el objeto. Posteriormente, la Embajada estadounidense informó al Departamento de Estado que la historia parecía haber sido fabricada en Río de Janeiro, mientras las autoridades aeronáuticas brasileñas negaron que se hubiese recuperado algún objeto extraño.

Un funcionario planteó que quizás se había observado un globo meteorológico, pero ni siquiera esa hipótesis pudo demostrarse.

*Conclusión:* no había pruebas de la esfera ni del cadáver. La extraordinaria historia quedó considerada aparentemente fabricada.

Puerto Rico: la CIA descartó su avión, pero no identificó el objeto

El expediente con mayor interés para el Caribe ocurrió un año después.

Entre el 18 y el 24 de noviembre de 1964 se produjeron varias detecciones cerca de Puerto Rico y del Atlantic Fleet Weapons Range, utilizado por la Marina estadounidense para pruebas de armas.

Un piloto militar informó que había visto un objeto no identificado que se desplazaba a gran velocidad.

La CIA descartó que fuera uno de los aviones secretos que Estados Unidos desarrollaba entonces, pero tampoco consiguió establecer qué era.

El expediente incluye una ilustración del objeto, realizada por un artista del FBI a partir de la descripción del piloto.

El FBI intentó producir una imagen digital basada en la descripción del piloto, pero la ilustración no es una fotografía del supuesto objeto.

*Conclusión:* el documento demuestra que el testimonio fue recogido por el FBI, no que el FBI comprobara la existencia de una gigantesca nave triangular.

Los "orbes fríos" del golfo de Omán

Un incidente ocurrido en 2021 tiene una base técnica más compleja porque involucró sensores militares.

El 8 de septiembre de ese año, durante un ejercicio nocturno con fuego real en el golfo de Omán, la tripulación de un avión AC-130J reportó alrededor de 25 observaciones de objetos a través de sistemas infrarrojos.

Los tripulantes los describieron como "orbes fríos".

Estimaron velocidades aparentes que iban desde unas 250 hasta 1,300 millas por hora y aseguraron observar movimientos en formación. Algunos parecieron, según los testigos, reaccionar cuando el avión abrió fuego.

Pero hay un problema considerable.

Las velocidades y dimensiones incluidas en el expediente eran estimaciones de los observadores, no resultados finales de un análisis técnico que hubiera confirmado esas extraordinarias características.

Además, el sistema original de grabación del avión no funcionaba adecuadamente y parte del material disponible terminó registrado con un teléfono celular apuntando hacia la pantalla del sensor.

Eso redujo enormemente la cantidad de información útil para establecer distancia, tamaño y velocidad.

*Conclusión:* los objetos continúan sin identificar, pero el expediente tampoco demuestra que realmente viajaran a 1,300 millas por hora ni que reaccionaran intencionalmente al fuego.

Observaciones de 2026 siguen abiertas

Los documentos más recientes demuestran que tener imágenes tampoco garantiza una respuesta.

En 2026, un agente estadounidense observó mediante un dispositivo térmico dos objetos que se desplazaban juntos sobre una zona montañosa.

Consiguió seguirlos durante varios minutos, pero reconoció que no podía establecer su velocidad ni altitud.

En otro episodio utilizó un helicóptero Black Hawk como referencia para estimar el tamaño aparente de un objeto térmico.

Aun así, la distancia y las características del terreno impidieron determinar qué era.

El material divulgado actualmente por AARO incluye además numerosos videos de fenómenos todavía catalogados como no resueltos, algunos procedentes de sensores militares. La propia oficina advierte que sus descripciones visuales no deben interpretarse automáticamente como conclusiones analíticas sobre la naturaleza de los objetos.

Qué dicen realmente los archivos

La quinta publicación permite agrupar los expedientes en tres categorías.

Primero están aquellos que encontraron explicaciones convencionales o cuya historia original perdió sustento: globos, planetas, meteoros, fuegos artificiales y relatos aparentemente fabricados.

Después aparecen casos en los que los analistas encontraron una hipótesis posible, pero nunca reunieron evidencia suficiente para demostrarla. El objeto detectado cerca de Puerto Rico en 1964 pertenece a ese grupo: la posibilidad de espionaje extranjero fue estudiada, pero nunca probada.

Finalmente están aquellos para los cuales no existe siquiera una explicación suficientemente sólida: las películas de Utah y Montana, el supuesto triángulo de Bagram, los "orbes fríos" del golfo de Omán y diversas observaciones contemporáneas.

La diferencia importa.

El Gobierno estadounidense define los expedientes de PURSUE como casos en los cuales no ha podido realizar una determinación definitiva. Esa incapacidad puede ser consecuencia de algo tan sencillo —y científicamente frustrante— como la ausencia de suficientes datos.

Por tanto, los archivos no constituyen una confirmación de visitas extraterrestres.

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