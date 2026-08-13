¿Viagra natural? Lo que la ciencia sabe sobre la sandía y las erecciones

La fruta contiene L-citrulina, una sustancia relacionada con la circulación sanguínea y las erecciones, pero la comparación con el sildenafil tiene límites importantes. ( NEAL CRUZ/ DIARIO LIBRE )

La afirmación tiene una pequeña base científica, pero necesita una explicación. La sandía contiene L-citrulina, un aminoácido que el cuerpo puede convertir en L-arginina y que participa indirectamente en la producción de óxido nítrico, una sustancia fundamental para que los vasos sanguíneos puedan relajarse.

Ese mismo sistema de circulación sanguínea participa en las erecciones.

Pero de ahí a decir que una tajada de sandía funciona como una tableta de Viagra hay una distancia considerable.

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¿Qué tiene que ver la sandía con una erección?

Para conseguir una erección debe aumentar la entrada de sangre hacia el pene.

Una de las sustancias que ayudan a iniciar ese proceso es el óxido nítrico, que provoca una relajación de los vasos sanguíneos.

La secuencia puede explicarse de forma sencilla:

Sandía ? L-citrulina ? L-arginina ? óxido nítrico ? relajación de los vasos sanguíneos.

Un experimento realizado por investigadores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) demostró que la citrulina ingerida mediante sandía puede ser absorbida y convertida por el organismo en arginina.

Pero Viagra no funciona de la misma manera

La sandía aporta una sustancia que puede contribuir a que el organismo produzca óxido nítrico.

El sildenafil, principio activo de Viagra, actúa directamente sobre otro punto de ese mecanismo: inhibe la enzima PDE5, lo que permite mantener durante más tiempo las señales químicas que relajan el tejido del pene cuando existe estimulación sexual.

Su eficacia está respaldada por grandes ensayos clínicos.

En un estudio publicado en The New England Journal of Medicine con cientos de hombres, 69 % de los intentos de relaciones sexuales fueron exitosos entre quienes recibieron sildenafil, frente al 22 % entre quienes recibieron placebo.

¿Se ha comprobado que la L-citrulina mejora las erecciones?

Uno de los estudios más citados fue publicado en 2011 en la revista científica Urology.

Los investigadores estudiaron a 24 hombres con disfunción eréctil leve. Durante un mes tomaron placebo y durante otro recibieron 1.5 gramos de L-citrulina diariamente.

Con placebo, solamente 2 de los 24 hombres, equivalentes al 8.3 %, pasaron de tener una erección considerada moderadamente firme a alcanzar la puntuación considerada normal.

Cuando tomaron L-citrulina, lo consiguieron 12 de los 24 participantes: el 50 %.

Además, el promedio de relaciones sexuales informado por los participantes aumentó de 1.37 al mes antes del tratamiento a 2.3 mientras tomaban citrulina.

Los hombres no comieron sandía. Tomaron L-citrulina como suplemento.

Y los propios investigadores advirtieron que el efecto de la citrulina era menos potente que el de los medicamentos inhibidores de PDE5, entre los que se encuentran sildenafil y tadalafil.

Entonces, ¿qué parte de la sandía habría que comer?

Un estudio del USDA analizó diferentes variedades de sandía y encontró citrulina tanto en la pulpa como en la corteza (la parte blanca).

En peso fresco, los investigadores encontraron en promedio alrededor de:

1.9 miligramos de citrulina por gramo de pulpa.

1.3 miligramos por gramo de corteza.

Curiosamente, cuando se analizaba el producto seco, la concentración era mayor en la corteza.

Otro estudio publicado en Journal of the Science of Food and Agriculture, que examinó cinco variedades diferentes, encontró resultados distintos: aproximadamente 3.34 gramos de citrulina por kilogramo en la corteza y 2.33 gramos por kilogramo en la pulpa.

La cantidad de citrulina puede cambiar dependiendo de la variedad, el tejido analizado, el contenido de agua y las condiciones de cultivo.

La conclusión para quien simplemente quiere comerse una sandía es mucho más sencilla:

No hace falta comerse la cáscara. La pulpa roja también contiene L-citrulina.

¿Y cuánta sandía habría que comer?

Esta es la pregunta más complicada porque ningún ensayo clínico ha establecido una cantidad de sandía que trate la disfunción eréctil.

Lo que existe es una dosis estudiada de L-citrulina purificada. En el pequeño ensayo de Urology, los participantes recibieron 1.5 gramos diarios de L-citrulina durante un mes.

Ahora podemos hacer una equivalencia aproximada.

Si utilizamos la concentración de 1.9 miligramos de citrulina por cada gramo de pulpa fresca encontrada en el estudio del USDA, serían necesarios alrededor de 790 gramos de pulpa de sandía.

Es decir, aproximadamente 0.8 kilos de sandía al día para aportar teóricamente unos 1.5 gramos de citrulina.

No significa que comerse 800 gramos de sandía produzca el mismo efecto que tomar 1.5 gramos de L-citrulina purificada.

Además, como demostraron los análisis de distintas variedades, una sandía puede tener bastante más o bastante menos citrulina que otra.

Hay un experimento que demuestra que el cuerpo sí aprovecha la citrulina de la sandía

Investigadores del USDA realizaron un estudio bastante interesante con adultos saludables.

Los participantes consumieron durante tres semanas cantidades de sandía equivalentes a 780 gramos o 1,560 gramos diarios. Esas dos cantidades aportaban aproximadamente 1 y 2 gramos de citrulina al día, respectivamente.

Después de tres semanas, la concentración de arginina en la sangre aumentó alrededor de 12 % con la cantidad menor. Con la cantidad mayor, aumentó aproximadamente 22 %.

Eso demuestra que la citrulina contenida naturalmente en la sandía puede llegar al organismo y convertirse en arginina.

Por eso no se puede utilizar como prueba de que la sandía sea un tratamiento para la disfunción eréctil.

¿Puedo comer sandía antes de tener relaciones y esperar un efecto?

Hasta ahora, la ciencia no demuestra que funcione de esa manera. Un metaanálisis publicado en British Journal of Nutrition revisó ensayos clínicos sobre L-citrulina y consumo de sandía y encontró señales de beneficio sobre determinados indicadores de la función vascular cuando el consumo se mantenía durante un período más prolongado.

Sin embargo, no encontró un efecto significativo inmediato sobre la función vascular después de una sola ingesta de sandía o citrulina.

No existe evidencia científica sólida de que alguien pueda comerse unas tajadas de sandía una hora antes del sexo y obtener un efecto comparable con Viagra.

De hecho, en 2026 todavía se sigue investigando la citrulina

La evidencia está tan lejos de estar cerrada que actualmente existe un ensayo clínico registrado para comparar directamente 1,500 miligramos diarios de L-citrulina, 5 miligramos de tadalafil y una combinación de ambos en hombres con disfunción eréctil leve o moderada.

El estudio figura actualmente como reclutando participantes y todavía no tiene resultados publicados.