Academia de Ciencias lamenta fallecimiento de Antonio Thomen Acevedo, pionero de la defensa ambiental en RD

Antonio Thomen Acevedo, abogado, diplomático, escritor y uno de los pioneros de la defensa ambiental en el país. ( CEDIDA POR LA ACADEMIA DE CIENCIAS )

La Academia de Ciencias de la República Dominicana lamentó el fallecimiento de Antonio Thomen Acevedo, abogado, diplomático, escritor y uno de los pioneros de la defensa ambiental en el país.

La información fue ofrecida por la institución a través de una nota de prensa, en la que el Consejo Directivo expresó sus condolencias a los familiares, amigos y allegados de Thomen Acevedo, al tiempo que resaltó su trayectoria profesional y sus aportes a la protección de los recursos naturales y la conservación de los ecosistemas.

Thomen Acevedo fue miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Academia de Ciencias y recibió el Laudatio Académica de esa institución en reconocimiento a su trayectoria.

Impulsó la conservación ambiental

De acuerdo con la nota de prensa, Thomen Acevedo dedicó parte de su vida a promover iniciativas ciudadanas para la protección de la naturaleza, convirtiéndose en una de las figuras vinculadas al surgimiento del movimiento ecologista dominicano.

Nacido el 18 de julio de 1933, desarrolló una trayectoria profesional que incluyó actividades en los sectores minero e industrial, así como funciones diplomáticas y de gestión pública.

Realizó estudios en Estados Unidos y en 1954 obtuvo el título de doctor en Derecho en la entonces Universidad de Santo Domingo.

En 1978 fundó el Instituto Dominicano de Bioconservación junto con los investigadores y científicos Eugenio de Jesús Marcano, el padre Julio Cicero e Idelisa Bonnelly de Calventi.

Según la Academia de Ciencias, esa iniciativa contribuyó a fortalecer la conciencia sobre la protección de los recursos naturales y la biodiversidad del país.

Academia de Ciencias lo reconoció en 2023

En julio de 2023, la Academia de Ciencias reconoció a Thomen Acevedo con el Laudatio Académica por sus aportes a la conservación ambiental.

Durante el acto, Milcíades Mejía, expresidente de la institución e impulsor del homenaje, destacó sus esfuerzos en favor de la protección de la naturaleza y consideró que el país tenía una deuda con su trayectoria científica y ambientalista.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/18/whatsapp-image-2026-08-17-at-93849-pm-329a394f.jpeg La Academia de Ciencias reconoció a Thomen Acevedo con el Laudatio Académica por sus aportes a la conservación ambiental. (CEDIDA POR LA ACADEMIA DE CIENCIAS)

Al reconocimiento asistieron familiares, amigos y miembros de la Academia de Ciencias, entre ellos su esposa Mary y su hija Alicia Thomen.

También se destacó en la vida pública y empresarial

La trayectoria de Thomen Acevedo también estuvo vinculada a los ámbitos empresarial, diplomático, histórico y literario.

En 1963 fundó la Impresora Nacional, empresa que administró hasta su cierre en 2012. Además, desempeñó funciones diplomáticas en El Salvador, Guatemala y México.

Su interés por la historia dominicana lo llevó a participar en el Instituto Duartiano, donde participó en labores relacionadas con su boletín y biblioteca.

Como escritor y articulista publicó trabajos en medios de comunicación nacionales como El Caribe, Hoy y El Nacional.

La Academia de Ciencias destacó que con su fallecimiento el país pierde a un ciudadano de amplia trayectoria y a una de las figuras pioneras de la defensa ambiental, cuyo legado permanece ligado a la conservación de los recursos naturales y al fortalecimiento de la conciencia ecológica en República Dominicana.