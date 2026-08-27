La Luna se teñirá de rojo cobrizo esta noche durante el eclipse visible desde RD

Si quieres ver el eclipse lunar parcial de esta noche desde República Dominicana, no necesitas telescopio, lentes especiales ni salir de la ciudad. Lo realmente importante será tener el cielo despejado y saber a qué hora mirar. ( EFE )

El fenómeno comenzará esta noche, pero el mejor espectáculo será cerca de la medianoche, cuando más del 96 % del disco de la Luna quedará dentro de la sombra más oscura de la Tierra. La luna se verá de un tono cobrizo o rojizo oscuro, pero no completamente roja porque el eclipse de esta noche será parcial.

Si quieres ver el eclipse lunar parcial de esta noche desde República Dominicana, no necesitas telescopio, lentes especiales ni salir de la ciudad. Lo realmente importante será tener el cielo despejado y saber a qué hora mirar.

La NASA confirma que el eclipse de la noche de este jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto será visible desde América y alcanzará una profundidad considerable: en su punto máximo, el 96.3 % del disco lunar estará dentro de la umbra, la zona más oscura de la sombra terrestre.

1. No tienes que salir temprano: a las 9:24 p. m. comienza lo difícil de notar

El eclipse comenzará alrededor de las 9:24 de la noche, hora dominicana, cuando la Luna entre en la penumbra de la Tierra.

Pero no esperes un cambio espectacular inmediatamente. La penumbra produce un oscurecimiento tenue que puede resultar difícil de distinguir a simple vista.

2. La hora clave comienza a las 10:34 p. m.

Aproximadamente a las 10:34 de la noche comenzará el eclipse parcial propiamente dicho.

Ahí sí será evidente: la sombra oscura de la Tierra empezará a avanzar sobre la Luna y dará la impresión de que le están quitando progresivamente una parte.

NASA señala que la zona eclipsada puede adquirir tonalidades rojizas, cobrizas u oscuras.

3. Si solo vas a mirar una vez, hazlo alrededor de las 12:13 a. m.

Este será el momento decisivo.

El máximo del eclipse ocurrirá aproximadamente a las 12:13 de la madrugada del viernes. Para entonces, casi toda la Luna estará dentro de la sombra terrestre.

NASA calcula que el 96.3 % de su superficie visible quedará dentro de la umbra. La magnitud umbral será de 0.9299, lo que significa que cerca del 93 % del diámetro lunar estará cubierto por esa sombra.

Desde Santo Domingo, la Luna estará además bastante alta en el cielo, a unos 61 grados sobre el horizonte, lo que facilitará su observación.

4. ¿Dónde tienes que mirar?

Al comenzar la fase parcial, la Luna estará hacia el sureste.

A medida que avance la noche irá desplazándose hacia el sur. Cerca del máximo estará en dirección sur-sureste y muy elevada sobre el horizonte.

En términos prácticos: busca un lugar donde edificios, árboles o montañas no te bloqueen esa parte del cielo.

5. No necesitas lentes de eclipse

Este punto es importante: los lentes utilizados para observar eclipses solares no son necesarios.

Un eclipse lunar puede observarse directamente y de forma segura a simple vista. NASA recomienda binoculares o un telescopio pequeño únicamente si quieres apreciar con mayor detalle el avance de la sombra sobre la superficie lunar.

6. Tampoco será una "luna de sangre" total

Aunque gran parte de la Luna podría adquirir una tonalidad cobriza o rojiza, este no será un eclipse lunar total.

Una pequeña porción permanecerá fuera de la umbra incluso durante el momento máximo. Precisamente esa estrecha franja iluminada permitirá distinguir que se trata de un eclipse parcial extremadamente profundo.

7. ¿Hasta qué hora habrá eclipse?

La fase parcial terminará aproximadamente a la 1:52 de la madrugada.

Después permanecerá la fase penumbral, mucho menos evidente, hasta alrededor de las 3:02 de la mañana. En total, el fenómeno completo se prolongará unas cinco horas y 38 minutos.

Así que, si no quieres pasar media noche mirando al cielo, la ventana más recomendable es sencilla: sal entre las 11:30 de la noche y las 12:30 de la madrugada. Será entonces cuando la Luna presente el aspecto más llamativo.

La única condición que ningún telescopio puede resolver serán las nubes. Si el cielo permanece despejado en tu localidad, el eclipse podrá observarse desde República Dominicana sin ningún equipo especial.