Así se vio el eclipse lunar sobre Santo Domingo

Un momento del eclipse de Luna que se vio en la República Dominicana. ( FOTO TOMADA POR IVANNA FÉLIZ Y CEDIDA POR SU PADRE IVÁN FÉLIZ )

Ciudadanos de distintas zonas de Santo Domingo y otras localidades del país pudieron apreciar este jueves el eclipse lunar parcial.

En el caso de las imágenes que Diario Libre comparte, fueron tomadas a las 11:02 p.m. en el sector Enriquillo de Herrera, en el municipio Santo Domingo Oeste, por Ivanna Féliz, de 12 años.

La fase parcial del eclipse comenzó a las 10:34 p. m. y alcanzó su máximo a las 12:13 de la madrugada del viernes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/luna2-0941cb3b.png Otra etapa del eclipse lunar. (IMAGEN TOMADA POR IVANNA FÉLIZ Y CEDIDA POR SU PADRE IVÁN FÉLIZ)

Durante el eclipse, el 96 % del disco de la Luna quedó dentro de la sombra más oscura de la Tierra.

Además de Santo Domingo, residentes en San Pedro de Macorís también pudieron observar el fenómeno.

En otros países

El eclipse pudo verse en países de Latinoamérica como Venezuela, Brasil, México, Honduras, Argentina y en zonas de África como Senegal.

En algunas partes, el satélite de la Tierra se vio de un tono cobrizo o rojizo oscuro, pero no completamente rojo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/luna-roja-guatemala-efe-a7d4da1b.jpg Fotografía que muestra la luna llena durante el eclipse lunar parcial este jueves en Guatemala. (EFE/MARIANO MACZ)

La NASA consideró que el 96.3 % de su superficie visible quedaría dentro de la umbra. La magnitud umbral sería de 0.9299, lo que significaba que cerca del 93 % del diámetro lunar estaría cubierto por esa sombra.