Así se vio el eclipse lunar sobre Santo Domingo
La fase parcial del eclipse comenzó a las 10:34 p. m. y alcanzó su máximo a las 12:13 de la madrugada del viernes
Ciudadanos de distintas zonas de Santo Domingo y otras localidades del país pudieron apreciar este jueves el eclipse lunar parcial.
En el caso de las imágenes que Diario Libre comparte, fueron tomadas a las 11:02 p.m. en el sector Enriquillo de Herrera, en el municipio Santo Domingo Oeste, por Ivanna Féliz, de 12 años.
La fase parcial del eclipse comenzó a las 10:34 p. m. y alcanzó su máximo a las 12:13 de la madrugada del viernes.
Durante el eclipse, el 96 % del disco de la Luna quedó dentro de la sombra más oscura de la Tierra.
Además de Santo Domingo, residentes en San Pedro de Macorís también pudieron observar el fenómeno.
En otros países
El eclipse pudo verse en países de Latinoamérica como Venezuela, Brasil, México, Honduras, Argentina y en zonas de África como Senegal.
En algunas partes, el satélite de la Tierra se vio de un tono cobrizo o rojizo oscuro, pero no completamente rojo.
La NASA consideró que el 96.3 % de su superficie visible quedaría dentro de la umbra. La magnitud umbral sería de 0.9299, lo que significaba que cerca del 93 % del diámetro lunar estaría cubierto por esa sombra.