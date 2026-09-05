La ONU impulsa un nuevo mapamundi: África recupera su verdadera dimensión

Mapamundi aprobado por la Asamblea de la ONU. ( FOTOGRAFÍA TOMADA DE LA ONU )

El mundo no cambió de tamaño ni fueron alteradas las fronteras de los países. Lo que comenzará a cambiar, al menos progresivamente, es la manera de representar el planeta sobre una superficie plana.

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este viernes una resolución que promueve el uso de mapas capaces de mostrar con mayor fidelidad el tamaño relativo de los continentes, particularmente de África, América Latina y Asia meridional.

La iniciativa, denominada "Correct the Map" y presentada por Togo en nombre del Grupo Africano, recibió 164 votos a favor, seis abstenciones y el rechazo de Estados Unidos, único país que votó en contra. La decisión no es jurídicamente vinculante, por lo que ningún gobierno, escuela o empresa tecnológica está obligado a aplicarla.

La resolución favorece el uso de Equal Earth, una proyección cartográfica desarrollada en 2018 que conserva la proporción entre las superficies terrestres. Su adopción supondría reducir progresivamente, para fines educativos y divulgativos, el uso de la conocida proyección de Mercator.

Una diferencia de hasta 14 veces

El ejemplo más contundente es Groenlandia. En muchos mapas de Mercator, este territorio parece tener una extensión semejante a la de África. En realidad, Groenlandia posee unos 2.1 millones de kilómetros cuadrados, frente a los 30.3 millones de África.

Es decir, África es aproximadamente 14 veces más grande.

Las distorsiones también afectan la percepción de otros territorios. África tiene casi tres veces el tamaño de Canadá y de Estados Unidos, y es cerca de 1.8 veces más grande que Rusia. Sin embargo, en el mapamundi tradicional, Rusia suele parecer mayor y Canadá ocupa un espacio visual comparable al continente africano.

Mercator también hace que Alaska parezca semejante a Brasil, aunque el territorio brasileño es casi cinco veces mayor. Europa puede verse más extensa que América del Sur, pese a que el subcontinente suramericano tiene alrededor de 1.7 veces su superficie.

La deformación aumenta a medida que un territorio se aleja del ecuador. A una latitud de 60 grados, donde se encuentran zonas de Canadá, Rusia y los países escandinavos, las superficies pueden aparecer aproximadamente cuatro veces mayores de lo que correspondería proporcionalmente. Cerca de los 80 grados, la exageración puede superar las 30 veces.

Quiénes ganan y quiénes pierden espacio visual

Con Equal Earth, África experimentará uno de los cambios visuales más evidentes. También adquirirán mayor dimensión relativa América del Sur, Centroamérica, el Caribe, India y el sudeste asiático.

En sentido contrario, Groenlandia, Canadá, Rusia, Alaska y el norte de Europa aparecerán considerablemente más pequeños frente a las regiones ecuatoriales. No perderán territorio, simplemente dejarán de estar sobrerrepresentados.

La República Dominicana y el resto del Caribe, por encontrarse relativamente cerca del ecuador, no presentan en Mercator una deformación tan severa como las regiones polares. Sin embargo, ganarán peso relativo al compararse con territorios situados en el extremo norte del planeta.

Adopción de Equal Earth

La proyección de Mercator fue creada en 1569 por el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator para facilitar la navegación marítima. Su principal ventaja es que conserva los ángulos y permite representar como líneas rectas las rutas que mantienen un rumbo constante.

El problema surge cuando se utiliza como mapamundi educativo. Para representar sobre un rectángulo una superficie esférica, Mercator amplía progresivamente los territorios próximos a los polos. Por eso resulta eficaz para la navegación, pero distorsiona la comparación de superficies.

Equal Earth hace una elección distinta: mantiene la proporción correcta de las áreas, aunque distorciona parcialmente las formas, direcciones y distancias. Ningún mapa plano puede reproducir simultáneamente y sin alteraciones el tamaño, la forma, la distancia y la dirección de todos los territorios.

El efecto será educativo y político

La resolución busca que Equal Earth y otras proyecciones equivalentes sean incorporadas en libros escolares, medios de comunicación, organismos internacionales, publicaciones oficiales y plataformas digitales.

La Unión Africana considera que la representación reducida de África ha contribuido durante siglos a minimizar la importancia geográfica, demográfica y económica del continente. En febrero de 2026, el organismo adoptó formalmente Equal Earth y exhortó a sus 55 integrantes a revisar sus programas educativos.

La medida, sin embargo, no elimina Mercator ni establece un único mapa obligatorio. La propia Secretaría de la ONU reconoce que históricamente no ha prescrito una proyección específica y que sus publicaciones han utilizado modelos diferentes, como Robinson, Winkel III y Eckert IV.

El cambio tampoco afecta la soberanía ni los límites territoriales de ningún país. Su consecuencia será principalmente visual, educativa y simbólica: las regiones del sur global ocuparán en el mapa el espacio proporcional que siempre han tenido en el planeta.