Un nuevo camarón para la ciencia lleva el nombre de doña Idelisa Bonnelly

Ejemplares de Synalpheus idelisae, donde se muestran una hembra reproductora con huevos (Izquierda) y un individuo sin huevos, en vistas dorsal y lateral. ( HULTGREN, CAMIA Y BAILEY )

Dentro de las esponjas de los arrecifes del Caribe vive un pequeño camarón que ha sido descrito como una nueva especie para la ciencia. Se llama Synalpheus idelisae y fue nombrado en honor a doña Idelisa Bonnelly de Calventi, bióloga marina dominicana y fundadora de la Fundación Dominicana de Estudios Marinos (Fundemar).

La especie fue identificada a partir de ejemplares recolectados en República Dominicana y Puerto Rico. Además de su diminuto tamaño, tiene una particularidad: vive en colonias con una división de las funciones reproductivas entre reinas y trabajadores.

El hallazgo fue publicado el 8 de septiembre de 2026 en Zoosystema, revista científica del Museo Nacional de Historia Natural de París. Las autoras son Kristin M. Hultgren, de Seattle University, y Kristina Camia y Claire Bailey, del Instituto de Tecnología de Nueva Jersey, en Estados Unidos.

Para confirmar que se trataba de una especie distinta, las investigadoras compararon su anatomía con la de otros camarones cercanos y analizaron su ADN. Ambas líneas de evidencia respaldaron la descripción de Synalpheus idelisae.

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Un nombre dedicado a doña Idelisa

Las autoras explican la dedicatoria en el propio artículo. Reconocen a Idelisa Bonnelly de Calventi como una bióloga dominicana frecuentemente considerada la madre de la conservación marina en la región del Caribe.

También destacan que fundó Fundemar, institución que facilitó el trabajo de campo de esta investigación. La dedicatoria vincula así el reconocimiento a doña Idelisa con el apoyo que recibió el estudio de la organización que ella fundó.

En los agradecimientos, las investigadoras reconocen además la colaboración de la Estación Marina Isla Magueyes, de la Universidad de Puerto Rico.

Pequeño, translúcido y habitante de las esponjas

Este animal pertenece al grupo de los llamados camarones pistola. Su cuerpo es translúcido y las puntas de sus pinzas tienen un tono anaranjado. Los embriones presentan un color verde amarillento claro.

Sus dimensiones son reducidas: el ejemplar seleccionado como referencia principal para describir la especie tiene un caparazón de apenas 2.9 milímetros. Esa medida corresponde solo al caparazón, no a la longitud total del camarón.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/screenshot-2026-09-29-at-33357pm-1adba6ea.png Reconstrucción tridimensional de Synalpheus idelisae, obtenida mediante microtomografía de rayos X. La imagen permite apreciar su gran pinza y los detalles de su anatomía (HULTGREN, CAMIA Y BAILEY , ZOOSYSTEMA)

Los detalles que lo distinguen de sus parientes son difíciles de apreciar a simple vista. Entre ellos están la forma de una proyección de la pinza mayor y pequeñas estructuras del abdomen y las patas. Su identificación requirió un examen minucioso, complementado con la información genética.

Los ejemplares fueron recolectados en 2024 por Kristin M. Hultgren y Solomon T. C. Chak. En República Dominicana, los registros incluyen los sitios Peñón, Dominicus Reef y Tortuga. En Puerto Rico, la especie fue encontrada en Deep Shelf Reef.

Su hogar está dentro de las esponjas marinas. La sección de ecología del estudio registra colonias dominicanas a profundidades de entre 12 y 15.5 metros y colonias puertorriqueñas a 23 metros.

Una colonia con reina y trabajadores

La vida en sociedad es uno de los aspectos más llamativos de esta especie. Su organización se conoce como eusocialidad: los individuos conviven en colonias con una división de las funciones reproductivas, cuidado cooperativo de las crías y distintas generaciones que viven juntas.

Aunque esta forma de organización suele asociarse con hormigas y abejas, también existe bajo el agua. Según el artículo, los únicos ejemplos conocidos en el medio marino se encuentran entre los camarones del género Synalpheus.

En las especies de este género que presentan ese comportamiento, una o unas pocas hembras reproductoras, llamadas reinas, conviven con numerosos trabajadores. Estos participan en la defensa de la colonia con sus grandes pinzas.

En las muestras de S. idelisae, las investigadoras encontraron grupos de entre ocho y 67 individuos. En las colonias donde localizaron una reina, había una sola. Las autoras aclaran que algunas colonias pudieron haberse recolectado parcialmente, por lo que esas cifras corresponden a los individuos recuperados durante el muestreo.

También observaron que las crías recién nacidas se desplazaban caminando. Este tipo de desarrollo se diferencia del de muchas otras especies de Synalpheus, cuyas larvas nadadoras se dispersan en el agua.

Reinas y trabajadores con dos pinzas pequeñas

Varias reinas encontradas en Puerto Rico tenían dos pinzas pequeñas, en vez de una pequeña y otra grande. Esa misma característica apareció en tres trabajadores de una colonia dominicana.

El artículo documenta esta variación y la compara con registros de otras especies del género. La reducción de la pinza mayor también se ha observado en otras reinas de camarones eusociales.

Las autoras analizan estas diferencias corporales en relación con la reproducción y la defensa de las colonias. Entre los factores que discuten están la competencia reproductiva y la distribución de energía entre producir descendencia y desarrollar las estructuras utilizadas para defenderse, sin atribuir una causa específica a los ejemplares de la nueva especie.

Con Synalpheus idelisae, el grupo de especies cercanas al que pertenece, conocido como complejo Synalpheus rathbunae, suma siete especies eusociales en el Atlántico occidental. Para las autoras, este descubrimiento, junto con otras descripciones recientes, muestra que la diversidad del grupo es mayor de lo que se pensaba.

La nueva especie queda incorporada al conocimiento científico de la fauna marina del Caribe con un nombre dedicado a doña Idelisa Bonnelly.