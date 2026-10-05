Mónika Despradel y Glennys Carela: Terapias impulsan autonomía en niños con parálisis cerebral

Cada avance cuenta para un niño con parálisis cerebral. Comer solo, sostener una cuchara, vestirse, pronunciar una palabra con claridad o desplazarse con ayuda de un andador pueden representar logros significativos que impactan tanto su vida como la de su familia.

A propósito del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que se conmemora cada 6 de octubre, la Fundación Nido para Ángeles destaca el papel del tratamiento rehabilitador en el desarrollo de niños con esta condición y en la búsqueda de una mayor independencia.

Glennys Carela, especialista en medicina física y rehabilitación del centro, explica que el abordaje no se limita a la fisioterapia; comprende un conjunto de intervenciones que incluye terapia respiratoria, ocupacional, acuática y multisensorial.

"El tratamiento rehabilitador busca que estos niños puedan llegar a una funcionalidad según sus capacidades", señala.

El objetivo no necesariamente es que todos los niños caminen, sino que alcancen el mayor nivel de autonomía posible. Un niño que no puede caminar puede aprender a comer o vestirse por sí mismo, entrenarse para desarrollar determinadas actividades o incluso prepararse para asistir a la universidad.

Para Carela, esa independencia también reduce la carga que recae sobre los cuidadores y contribuye a que el niño se perciba capaz. Pequeños avances, de igual modo, pueden tener un gran significado para la familia.

El tiempo es clave

La especialista resalta la importancia de comenzar las intervenciones de manera temprana, sobre todo cuando existe un riesgo neurobiológico. En Nido para Ángeles cuentan con un programa coordinado con maternidades del país que permite recibir niños con factores de riesgo, como antecedentes de asfixia perinatal, para iniciar la intervención oportunamente.

"No debemos limitarlos porque creamos que ellos no pueden, sino cambiar esa mentalidad y reconocer que hay cosas que pueden hacer" Mónika Despradel “

La fisioterapia busca mejorar la movilidad, la fuerza y la estabilidad, además de trabajar sobre el sistema nervioso central, la neuroplasticidad y el sistema musculoesquelético. A esto se suman recursos como las órtesis, utilizadas para prevenir contracturas y deformidades, así como otras intervenciones médicas.

El proceso también involucra a las familias. Debido a que los niños permanecen con sus padres o cuidadores más tiempo que con los terapeutas, estos reciben orientación para continuar en casa las intervenciones que correspondan.

La rehabilitación, explica Carela, no tiene necesariamente un punto de alta, pues la parálisis cerebral es una condición permanente, no una enfermedad. El tratamiento busca que el niño aprenda a desenvolverse con ella y que pueda desarrollar sus capacidades al máximo. Los resultados tampoco aparecen de la misma manera en todos los casos, pues dependen del tipo y alcance de la lesión.

Actualmente, Nido para Ángeles atiende a unos 265 niños, además de contar con equipos de terapia, medicina, psicología, trabajo social y educación. Los tratamientos son gratuitos para los niños que forman parte del centro.

Actividades

Para conmemorar el 6 de octubre, Nido para Ángeles desarrollará varias actividades bajo el lema de abrazar los derechos, ofrecer más oportunidades y promover una vida digna. Según Mónika Despradel, presidenta de la fundación, la jornada incluirá historias de jóvenes y adultos con parálisis cerebral que han alcanzado metas académicas y profesionales.

El 18 de octubre se realizará la actividad "Ángeles sobre ruedas", en el Parque Iberoamérica, con 100 sillas de ruedas y un recorrido de 1,000 metros dividido en cuatro estaciones para promover la convivencia y visibilizar la condición.

La fundación también desarrollará visitas y charlas en colegios, universidades y otros espacios educativos para generar conciencia sobre la parálisis cerebral.