Lo que se sabe hasta ahora sobre el terremoto en Panamá

Ciudadanos se reúnen en un punto luego de evacuar varios edificios tras el terremoto de magnitud 7.7 que sacudió a Panamá. ( EFE/ CARLOS LEMOS )

Un terremoto de magnitud 7.7 sacudió este viernes el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (Usgs).

De acuerdo con el reporte del organismo, el epicentro se registró a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, ubicada en el suroeste de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital, Ciudad de Panamá.

Señor temblor que se acaba de sentir en Ciudad de Panamá. Cc @tvnnoticias https://t.co/Pfe5FP6ZoV — Freddy Pitti (@freddypitti) October 9, 2026

El movimiento ocurrió a las 12:56:05 de la tarde, hora local de Panamá (1:56 de la tarde en República Dominicana). No obstante, fue reportado inicialmente con una magnitud de 8.0 y una profundidad de 33 kilómetros.

4:00 p.m..—Presidente de Panamá pide mantener la "calma" tras el terremoto

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, pidió este viernes en X mantener la calma tras el terremoto de magnitud 7.7 que sacudió al país y activó la amenaza de tsunami en el Pacífico, mientras que de momento las autoridades no han informado si el temblor dejó muertos o heridos.

El mandatario solicitó a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) que "informen sobre los efectos llamando a la calma".

También, Mulino aseguró que "no se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden".

3:30 p.m..— Cierran de manera temporal el Aeropuerto Internacional de Tocumen

El Aeropuerto Internacional de Tocumen de Panamá informó este viernes que dispuso el cierre temporal de sus instalaciones y que está realizando la evaluación preventiva de pasajeros, después del terremoto de magnitud 7.7 que sacudió el sureste del país.

La terminal aérea, ubicada en Ciudad de Panamá, aseguró por medio de su cuenta de Instagram que el personal administrativo fue evacuado y que las operaciones se reanudarán una vez que se verifiquen las condiciones de seguridad del mismo y de la torre de control.

3:00 p.m..— Amenaza de maremoto en varios puntos del Pacífico americano

El Sistema de Alerta de Tsunami de Estados Unidos emitió este viernes que podrían registrarse olas peligrosas en la costa pacífica de Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua, tras el terremoto de magnitud 7.7 que afectó a Panamá.

Según la evaluación preliminar, se podría generar un maremotodurante las tres horas posteriores al movimiento que ha causado pánico en el país centroamericano.

2:40 p.m..— Terremoto deja daños en varias zonas

El temblor se sintió con fuerza en algunas zonas de la Ciudad de Panamá, donde varios edificios en la antigua área bancaria fueron desalojados preventivamente, según constató la Agencia EFE.

El medio panameño La Prensa, también reportó daños en diferentes regiones, donde las personas evacuaron edificios, comercios, escuelas y casas ante el fuerte movimiento de tierra.

Tal es el caso de la ciudad de Penonomé, capital de la provincia Coclé, ubicada al centro de Panamá, donde se se reportaron daños estructurales en la Catedral San Juan Bautista, en la Gobernación y en el Hotel Dos Continentes.

Videos de daños en estructuras en Penonomé luego del temblor de 7.2 grados. https://t.co/DS0Vg4ql1I — La Prensa Panamá (@prensacom) October 9, 2026

2:35 p.m..— Se registran réplicas tras el fuerte terremoto; en Chile adoptan medidas preventivas

Tras el terremoto se han sentido réplicas de magnitudes de 6.1, 6.0 y 5,3 en varias zonas de Panamá.

Debido al sismo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile reportó también una amenaza de tsumani y estableció un estado de precaución para la Isla de Pascua, en el océano Pacífico Sur.

Múltiples terremotos recientes

Uno de los terremotos más importantes de la región ocurrió el 10 de agosto de 2026 en Colombia, cuando un sismo de magnitud 7.4 sacudió el departamento del Chocó, con epicentro en San José del Palmar y una profundidad de aproximadamente 103 kilómetros.

El Servicio Geológico Colombiano lo identificó como el terremoto más fuerte registrado en ese país durante la última década. El movimiento fue percibido en 16 departamentos y provocó afectaciones en distintas localidades.

El fenómeno generó cientos de réplicas. Según un informe de la Organización Panamericana de la Salud, hasta el 17 de agosto se habían contabilizado 325 movimientos posteriores, con magnitudes de hasta 4.8.

Organización Panamericana de la Salud

También el 20 de agosto, Perú registró un terremoto de magnitud 6.7, localizado a unos 35 kilómetros al este-noreste de Tambo, a una profundidad aproximada de 99 kilómetros, según el Usgs.

Chile, otro de los países con mayor actividad sísmica de la región, experimentó un terremoto de magnitud 6.9 el 25 de mayo, cerca de Calama, y otro de magnitud 6.0 el 31 de mayo, al noroeste de Valparaíso.

Más recientemente, el 7 de octubre se registraron movimientos de magnitud 4.7 cerca de Ollagüe, Chile, y de magnitud 4.3 en las proximidades de Palora, Ecuador.