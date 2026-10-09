Terremoto en Panamá

Panamá registra un fuerte terremoto de magnitud 8.0, aún sin alertas de tsunami ( USGS. )

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó este viernes 9 de octubre un terremoto de magnitud 7.2, localizado a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, en el sur del país.

El organismo identificó el evento como revisado, después de que un registro preliminar del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) mostrara inicialmente una magnitud de 8.0 y una profundidad de 33 kilómetros.

De acuerdo con el informe de la institución, el movimiento ocurrió a las 12:56:05 de la tarde, hora local de Panamá (1:56 de la tarde en República Dominicana), a una profundidad de cuatro kilómetros.

La diferencia entre ambas mediciones refleja la necesidad de actualizar los parámetros de los movimientos sísmicos conforme los organismos especializados procesan nueva información.

El reporte panameño sitúa el epicentro en las proximidades de Tonosí, una localidad de la península de Azuero, al sur del territorio panameño.

Según la evaluación preliminar, podrían producirse olas peligrosas de tsunami durante las tres horas posteriores al movimiento en algunas costas de Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México.

Señor temblor que se acaba de sentir en Ciudad de Panamá. Cc @tvnnoticias https://t.co/Pfe5FP6ZoV — Freddy Pitti (@freddypitti) October 9, 2026

Múltiples terremotos recientes

Uno de los terremotos más importantes de la región ocurrió el 10 de agosto de 2026 en Colombia, cuando un sismo de magnitud 7.4 sacudió el departamento del Chocó, con epicentro en San José del Palmar y una profundidad de aproximadamente 103 kilómetros.

El Servicio Geológico Colombiano lo identificó como el terremoto más fuerte registrado en ese país durante la última década. El movimiento fue percibido en 16 departamentos y provocó afectaciones en distintas localidades.

El fenómeno generó cientos de réplicas. Según un informe de la Organización Panamericana de la Salud, hasta el 17 de agosto se habían contabilizado 325 movimientos posteriores, con magnitudes de hasta 4.8.

Organización Panamericana de la Salud

También el 20 de agosto, Perú registró un terremoto de magnitud 6.7, localizado a unos 35 kilómetros al este-noreste de Tambo, a una profundidad aproximada de 99 kilómetros, según el USGS.

Chile, otro de los países con mayor actividad sísmica de la región, experimentó un terremoto de magnitud 6.9 el 25 de mayo, cerca de Calama, y otro de magnitud 6.0 el 31 de mayo, al noroeste de Valparaíso.

Más recientemente, el 7 de octubre se registraron movimientos de magnitud 4.7 cerca de Ollagüe, Chile, y de magnitud 4.3 en las proximidades de Palora, Ecuador.