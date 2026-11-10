Una sonda japonesa viaja hacia un asteroide cuyo movimiento desconcierta a los científicos

Las sondas espaciales se envían al espacio para explorar y estudiar cuerpos celestes. ( EFE/NAS-JOHNS HOPKINS UNIVERSITY APPLIED PHYSICS LABORATORY )

Una nave espacial enviada desde la Tierra se dirige hacia un pequeño asteroide cuyo movimiento ha planteado nuevas preguntas a los científicos. Se trata de la sonda japonesa Hayabusa2, que tiene previsto encontrarse en julio de 2031 con el objeto 1998 KY26, mientras nuevas investigaciones cuestionan las explicaciones propuestas para su aceleración.

El asteroide, de aproximadamente 11 metros de diámetro, presenta una aceleración que no puede explicarse únicamente mediante la gravedad. Esta característica llevó a los astrónomos a plantear que podría tratarse de un cometa oscuro, un cuerpo que parece un asteroide, pero que podría expulsar gases capaces de modificar su trayectoria sin producir una cola visible.

Sin embargo, un estudio reciente de investigadores del Instituto Tecnológico de Georgia, Estados Unidos, pone en duda esa posibilidad.

Análisis térmico del asteroide

Korbin Hansen y Masatoshi Hirabayashi analizaron las condiciones térmicas del objeto mediante 13 modelos que contemplaron distintas características físicas.

Los resultados indican que incluso las regiones más frías del asteroide mantienen temperaturas medias de al menos -61 grados Celsius durante su recorrido alrededor del Sol.

Según los investigadores, el hielo de agua necesitaría condiciones mucho más frías, próximas a -128 grados Celsius, para conservarse durante períodos prolongados.

Esto significa que, si el asteroide hubiera contenido hielo, habría perdido buena parte de ese material por sublimación, proceso mediante el cual pasa directamente del estado sólido al gaseoso.

El hallazgo debilita la hipótesis de que la expulsión de vapor de agua explique su aceleración, aunque no descarta otras fuerzas, como la presión de la radiación solar.

La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) mantiene a Hayabusa2 en una misión prolongada después de que la sonda completara su primera tarea: estudiar el asteroide Ryugu y traer muestras a la Tierra en diciembre de 2020.

Desde entonces, la nave emprendió un nuevo recorrido por el sistema solar con destino a 1998 KY26.

Durante julio de 2026 sobrevoló otro asteroide, denominado Torifune, y tiene programados dos acercamientos a la Tierra en 2027 y 2028 para modificar su trayectoria antes de dirigirse a su destino final.