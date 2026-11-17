La sonda de la NASA alcanza hoy una distancia histórica de 25,902 millones de kilómetros de la Tierra. Sin embargo, todavía está muy lejos de completar un año luz.

¿Cuánto se puede viajar en un año? La respuesta depende de la velocidad. Pero cuando se trata de recorrer el universo, las distancias son tan enormes que los kilómetros dejan de ser una medida práctica. Por eso los científicos utilizan los años luz, una unidad que, pese a su nombre, no mide tiempo, sino distancia.

Un año luz equivale a lo que recorre la luz durante 365 días: aproximadamente 9.46 billones de kilómetros. La luz viaja a unos 300,000 kilómetros por segundo, una velocidad que ningún objeto construido por el ser humano ha conseguido alcanzar.

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Para comprenderlo, basta mirar al cielo. La luz de la Luna tarda apenas 1.3 segundos en llegar a nuestros ojos. La del Sol necesita ocho minutos y 20 segundos. En cambio, la luz de Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol, tarda unos 4.24 años.

Eso significa que cuando observamos esa estrella, la vemos como era hace más de cuatro años. Cuanto más lejos miramos en el universo, más atrás estamos observando en el tiempo.

Voyager 1 y su distancia histórica

La Voyager 1 ayuda a entender estas distancias.

La nave, lanzada por la NASA el 5 de septiembre de 1977, alcanza este miércoles 18 de noviembre una distancia de 25,902 millones de kilómetros de la Tierra. Se convierte así en el primer objeto fabricado por el ser humano que llega a un día luz de nuestro planeta.

El acontecimiento está previsto para las 6:16 de la mañana, hora dominicana.

¿Qué significa estar a un día luz?

Significa que una señal enviada desde la Tierra necesita 24 horas para alcanzar la nave. Si los científicos le transmiten una instrucción y esta responde inmediatamente, la contestación tardará otras 24 horas en regresar.

En otras palabras, una conversación sencilla con Voyager 1 requeriría dos días para completar un intercambio de mensajes.

Y aunque esa distancia parece inimaginable, representa apenas una pequeña fracción de un año luz.

La nave necesitaría alejarse unas 365 veces más para alcanzar esa distancia. Según las estimaciones recogidas por Associated Press, conseguirlo le tomaría aproximadamente otros 18,000 años.

La Voyager 1 continúa viajando a unos 61,000 kilómetros por hora. Durante casi medio siglo ha estudiado Júpiter, Saturno y las regiones exteriores del sistema solar.

En 2012 se convirtió en la primera nave que ingresó al espacio interestelar, más allá de la región dominada por el viento solar.

La magnitud del universo

Su travesía también recuerda la magnitud del universo. La Vía Láctea, nuestra galaxia, tiene aproximadamente 100,000 años luz de diámetro. La galaxia de Andrómeda se encuentra a unos 2.5 millones de años luz.

La Voyager 1 está tan lejos que sus señales tardan un día en regresar a casa. Pero, comparada con las distancias que separan las estrellas, todavía se encuentra en los alrededores de nuestro vecindario cósmico.