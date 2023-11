El verano austral aún no ha llegado a Brasil, pero en Río de Janeiro hace 41°C

En los últimos días, la sensación térmica en un distrito de la zona oeste de Río de Janeiro ha alcanzado los 59 grados. Quince estados han sido declarados en alerta máxima. Y con el calor, el consumo de electricidad también ha alcanzado una cifra récord, con un pico de más de 100,000 megavatios esta semana.

Luis pasó más de dos horas en el transporte público para llegar a la playa y refrescarse. El miércoles 15 de noviembre era festivo en Brasil, y por fin pudo escapar del calor en su clase: "No hay aire acondicionado en la escuela, y sólo funcionan dos de los cinco ventiladores... Así que normalmente, estoy sudando en camiseta".

A mediodía, la playa de Ipanema está abarrotada. Las sombrillas están pegadas unas a otras y el volumen de los altavoces está al máximo. Leticia y Laura se aplican la crema solar: "Nos encanta el verano, ¡pero sólo cuando vamos a la playa! Porque para trabajar... para vivir, es horrible. Y es preocupante. Porque nuestro consumo de agua y electricidad aumenta, y nuestras facturas también. Y el medio ambiente está sufriendo...".

A Paulo le cuesta abrirse paso entre los bañistas. A sus 23 años, vende mate, una bebida que pesa más de veinte kilos sobre sus hombros. Todos los días camina bajo el sol, descalzo por la arena, durante casi 20 km. "Es muy duro trabajar bajo este sol. Me arden los ojos y estoy cansado. Por la tarde, me duele todo el cuerpo. El otro día estuve a punto de desmayarme y sudé frío. Pero bebí agua con gas y se me pasó".

A cien metros, los bomberos están en plena operación de salvamento en el mar. Muchos bañistas que quieren refrescarse también tienen dificultades para nadar, y se ven atrapados por las corrientes en la bahía de Río.

Hace dos meses, Brasil, entonces en pleno invierno austral, se vio azotado por temperaturas abrasadoras.