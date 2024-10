Indomet alerta sobre lluvias intensas en el litoral norte y caribeño; se intensificarán el domingo

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, advirtió que las lluvias continuarán en el país, esperándose este jueves, viernes y sábado los mayores acumulados en el litoral norte en provincias del Cibao, pero que a partir del domingo estas se incrementarán en el litoral caribeño.

"Las lluvias seguirán siendo más intensas en el litoral norte como en Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, Hato Mayor, allí las lluvias van a continuar y se esperan acumulados que podrían ser mayores de 200 milímetros en esas provincias", dijo.

La funcionaria destacó que las lluvias serán más intensas a partir del domingo y lunes en el litoral caribeño, en provincias como Santo Domingo, Pedernales Barahona, Azua, San Cristóbal, Peravia, San Pedro de Macorís y La Romana.

"En el litoral caribeño esperamos que las lluvias se incrementan ya a partir del domingo y lunes... pero jueves viernes y sábado no van a ser acumulados significativos en el litoral caribeño, sino que será a partir del domingo", indicó Ceballos al participar en una rueda de prensa con las autoridades de prevención y socorro en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Reiteró que desde el domingo se empiezan a incrementar las lluvias en litoral caribeño, y los acumulados de lluvias podrían superar los 100 milímetros "o sea que vamos a tener mucha inestabilidad atmosférica".

¿A qué se deben las lluvias?

Ceballos informó que las lluvias ocurridas en los últimos días son producto de un sistema frontal (frente frío) que se disipó y que se convirtió en una vaguada, la cual se ha mantenido generando las precipitaciones en el litoral norte desde hace varios días y que seguirán.

El posible ciclón tropical

La directora del Indomet destacó que se mantienen vigilando el sistema tropical ubicado al suroeste del mar Caribe (al sur de Jamaica) y que hoy presenta una probabilidad de desarrollo ciclónico de un 50 % en siete días.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/31/two-atl-7d0.png Sistema vigilado en el mar Caribe. (NOAA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/31/goes13102024305fjhpds_1.jpg Sistema vigilado en el mar Caribe. (NASA)

Manifestó que ahora los modelos de trayectoria están pronosticando un desplazamiento de dicho sistema "más hacia el noroeste, no como antes que era un ciclón zurdo".

"Entonces esa inestabilidad que crea esa área de baja presión al suroeste del mar Caribe es la que va a generar lluvias ya a partir de la próxima semana (domingo)", destacó.

Mucha humedad en atmósfera, se forme o no el ciclón

Manifestó que independientemente de que dicho sistema pueda convertirse o no en un ciclón tropical lo más trascendental es el contenido de humedad que hay en la atmósfera del territorio dominicano.

"En las imágenes pueden ver prácticamente un río de humedad en la atmósfera nuestra que es la que está generando esas lluvias, que desde principios de semana han estado ocurriendo en todo el litoral norte y noreste del país", sostuvo.

Llamado a la población

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) hizo un llamado a la población dominicana a no descuidarse debido a los significativos acumulados de lluvia que se esperan este jueves, el fin de semana y principios de la próxima semana.

En una rueda de prensa en conjunto con las instituciones de prevención y socorro, Juan Manuel Méndez, director del COE, hizo el llamado de atención al pueblo debido también a que se trata de un fin de semana largo (el lunes es feriado) y a que ya sobre el país han estado registrándose lluvias durante la última semana, que tienen los suelos saturados.

"Que la población no se descuide, tenemos varios días de lluvias y alertas, todas las lluvias que puedan caer a partir de este momento se convierten en escorrentía superficial y provocan inundaciones ya sean urbanas o rurales", dijo Méndez al destacar en el caso del Distrito Nacional solo 50 milímetros de lluvias pueden provocar inundaciones.

Recordó que con la naturaleza no hay control, y que en virtud de las lluvias que se esperan no puede haber descuido".

"Con la naturaleza no hay control, no hay noviembre, no hay mayo, no hay junio, cuando ocurre un evento se organiza la respuesta a lo que ocurrió, nosotros no podemos actuar antes de que ocurra, solamente tenemos que preparar... pero lo que va a ocurrir solamente Dios lo sabe señores", dijo el funcionario.

Méndez recomendó a la población dar estricto seguimiento a los informes meteorológicos y tener cuidado en las carreteras al desplazarse. También recomienda a los ciudadanos evitar lanzar basura a las calles y evitar sacar la basura a las calles en esos días, porque eso tapa los imbornales facilitando inundaciones urbanas.

Alertas

EL COE colocó 13 provincias en alerta, seis de estas en amarilla y siete en verde.

En alerta amarilla están: Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Hato Mayor, El Seibo y Samaná.

Las provincias en alerta verde son: Santo Domingo, Distrito Nacional, La Vega, Montecristi, Duarte, Hermanas Mirabal y La Altagracia.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/31/a.jpg Provincias en alerta. (COE)