Las bajas temperaturas predominarán en el país en los próximos tres días

El paso del sistema frontal y la vaguada que afectaron al país en los últimos días, no solo han dejado lluvias, también han provocado que bajen las temperaturas.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) avisó en su informe matutino de este lunes y confirmó a Diario Libre que el "frío" continuará durante los próximos tres días y que, para mediados de esta semana aparecerá un sistema de alta presión en el territorio.

Sabana Quéliz, en La Vega con 11 º C

A primeras horas de la mañana de este lunes se pudieron sentir las bajas temperaturas en varias zonas, como los 18 º C en Monción o los 17 º C de Jarabacoa.

En La Vega, Sabana Quéliz marcó 11 º C y Constanza 12 º C.

Otras zonas como El Factor, en María Trinidad Sánchez, amanecieron este lunes con 23 º C; en las Matas de Santa Cruz 21 º C y 24 º C en Santo Domingo.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/18/whatsapp-image-2024-11-18-at-6.35.01-am.jpeg Temperatura registrada en Constanza. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/18/whatsapp-image-2024-11-18-at-6.35.01-am--1.jpeg Temperatura registrada en las Matas de Santa Cruz. (FUENTE EXTERNA ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/18/whatsapp-image-2024-11-18-at-6.35.00-am.jpeg Temperatura registrada en Santo Domingo. (FUENTE EXTERNA ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/18/whatsapp-image-2024-11-18-at-6.35.00-am--3.jpeg Temperatura registrada en Monción. (FUENTE EXTERNA ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/18/whatsapp-image-2024-11-18-at-6.35.00-am--2.jpeg Temperatura registrada en el Factor, en María Trinidad Sánchez. (FUENTE EXTERNA ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/18/whatsapp-image-2024-11-18-at-6.34.59-am.jpeg Temperatura registrada en Jarabacoa. (FUENTE EXTERNA ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/18/whatsapp-image-2024-11-18-at-6.34.59-am--1.jpeg Temperatura registrada en Sabana Quéliz (FUENTE EXTERNA )

Indomet explicó que esto se debe al paso del sistema frontal de los últimos días y que provocará unas temperaturas más frescas y el establecimiento de un sistema de alta presión a mediados de esta semana.

Esto, combinado con una masa de aire de reducida humedad, "hará que las lluvias disminuyan significativamente sobre el territorio nacional", afirmó.

Las temperaturas más baja

Entre los días 6 y 7 de enero del 2024, la temperatura en Valle Nuevo cayó hasta los -10 º C, considerándola como la más baja en las últimas dos décadas. De acuerdo a datos e imágenes suministradas por el administrador del Parque Nacional Valle Nuevo, Julio César de los Santos, la mínima de -10 °C fue registrada a las 6:50 de la mañana.

De los Santos explicó en su momento a Diario Libre que esa noche la temperatura había estado descendiendo, ya que a las 9:37 de la noche se colocó en 0 °C y a la 12:09 de la madrugada en -3 °C.

Sostuvo que esa mínima de -10 °C representa la temperatura más baja registrada en Valle Nuevo por lo menos en las últimas dos décadas.

"Tengo 13 años en Valle Nuevo y es la primera vez (en esos años) que se registra una temperatura así, es la temperatura más baja en varias décadas", dijo.

Agregó que anterior a estas bajas temperaturas se registró una mínima de -9 °C en febrero de 2015; de -8.6 °C en el 2023 y en 2005 de -6 °C.

"Se supone un registro de -13 C en la década de los ochentas, pero no hay evidencias fotográficas creíbles, por lo que solo se mantiene como un comentario. En febrero de 2015 hubo un registro de -9 °C del que hay imágenes y videos, pero esto de hoy es otra cosa", indicó.

