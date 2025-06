Una ola de calor golpea el sur de Europa con temperaturas de 40 ºC

El sur de Francia enfrenta este viernes temperaturas de hasta 40 ºC en el marco de una precoz ola de calor, que afectará también el fin de semana a Italia, España y Portugal.

Ciudades como Marsella, Venecia o Madrid se encuentran en alerta por calor al inicio del verano boreal, ilustrando la intensificación de los períodos de temperaturas anormalmente altas.

Los científicos alertan desde hace años sobre el impacto del cambio climático en las olas de calor, sequías y otros fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más intensos y frecuentes.

Francia registra desde el 19 de junio su 50ª ola de calor nacional desde 1947, la mitad de las cuales tuvieron lugar en el siglo XXI. Este viernes, la temperatura podría alcanzar los 40 ºC.

Cuatro departamentos del litoral mediterráneo se encuentran en alerta naranja --la segunda más elevada--, con el "factor agravante" de las temperaturas de la superficie del mar.

Según la agencia meteorológica Météo-France, estas podrían "influir en el efecto de las temperaturas mínimas, haciendo las noches más sofocantes".

Las autoridades se encuentran movilizadas desde hace días para evitar los incendios, con el cierre incluso de bosques, y recomiendan a los ciudadanos que adapten sus horarios de trabajo para evitar los picos de calor.

En Marsella, la segunda ciudad más grande de Francia, el ayuntamiento anunció que las piscinas serán gratuitas hasta que termine la ola de calor actual.

Escuela y calor

Pero a una semana del final del curso escolar, algunos padres y profesores tuvieron que llevar ventiladores a las aulas en la ciudad portuaria.

"Da la impresión de que no hay previsión. La ola de calor no ha comenzado hoy y no va a parar aquí", declaró a la AFP Aline Rossi, madre de alumnos de una escuela pública del centro de Marsella.

Se trata de un "episodio de calor temprano", cuya duración y extensión requieren "una vigilancia particular", insiste Météo-France.

El miércoles, tras una jornada con más de 35 ºC en varias regiones de Francia, se desencadenaron violentas tormentas por la noche, que causaron dos muertos y 17 heridos.

El viernes por la mañana, 25,000 hogares seguían sin electricidad, según el operador Enedis.

La agencia meteorológica ya puso en alerta naranja otros diez departamentos del sur y el este de Francia a partir del sábado.

"Efectos sobre la salud"

Esta ola de calor también afecta a otros países del sur de Europa.

Italia decretó la alerta "roja" este fin de semana en Roma, Venecia y otras 19 ciudades, al estimar que el nivel de calor podría tener "efectos sobre la salud de las personas en buen estado, y no sólo sobre los grupos de población de riesgo".

El ministerio de Salud italiano recomienda evitar las actividades físicas y exponerse al sol entre las 11H00 y las 18H00, así como una "alimentación ligera, favoreciendo la pasta y el pescado".

También invita a recurrir a los aires acondicionados, comunes en Italia, donde se batió el récord de temperatura para Europa continental en 2021 (48,8 °C), según la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

En los Balcanes, la ola de calor está acompañada de una intensa sequía. En Serbia, las temperaturas podrían situarse alrededor de los 10 ºC por encima de la media, advirtió el servicio meteorológico nacional.

Riesgos de violencia machista

La primera ola de calor de la temporada estival en España comenzará el sábado y disparará el mercurio hasta los 42 ºC en el sur. Su duración está prevista hasta el martes.

La agencia meteorológica nacional Aemet decretó la alerta naranja en siete regiones, entre ellas Madrid, Cataluña y Andalucía.

Además, las temperaturas mínimas no bajarán de 25 ºC en amplias zonas de la mitad sur del país, lo que augura noches tropicales que harán difícil conciliar el sueño.

Protección Civil recomendó a la población beber mucho líquido, vestir ropa de color claro y estar pendiente de personas mayores o niños, que pueden verse afectados especialmente, entre otras medidas.

Las altas temperaturas también inciden en el incremento de la violencia machista, subrayó el Ministerio del Interior, que reforzó las medidas de protección de las mujeres vulnerables hasta que termine el verano.

En Portugal, dos tercios del país estarán en alerta naranja el domingo, con 42 °C previstos en Lisboa y un riesgo máximo de incendio.