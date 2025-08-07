El calor continúa: pronostican temperaturas de hasta 38 grados Celsius

Clima en RD: Sobre el territorio nacional se encuentran ligeras partículas de polvo del Sahara suspendidas en el aire. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO/ARCHIVO )

La sensación térmica continuará calurosa sobre el territorio dominicano, mientras permanece la incidencia del polvo del Sahara este jueves y viernes.

Esta semana se han registrado altas temperaturas de hasta 38 grados Celsius, debido a la época del año (verano) y a la incidencia del polvo del Sahara.

El pasado lunes 4 de agosto se registró una temperatura máxima de 37.0 °C, lo que ocurrió en el distrito municipal Boca de Mao (provincia Valverde) y el pasado martes 38.0 °C en el municipio Jimaní (provincia Independencia).

Luego de Jimaní, el martes hubo altas temperaturas de 37.6 °C en Sabaneta (provincia Santiago Rodríguez); 37.2 °C en San Rafael del Yuma (La Altagracia); y 36.2 °C en Cabral (Barahona) y en Santo Domingo Norte (Santo Domingo).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/07/mapa-maxima-2025x08x-05-4246d522.png Mapa de temperaturas en la República Dominicana. (INDOMET) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/07/mapa-maxima-2025x08x-04-7def8687.png Mapa de temperaturas en la República Dominicana. (INDOMET)

Polvo del Sahara este jueves y viernes

El informe del Indomet detalla que este jueves predominará un ambiente soleado, poco nuboso, y las lluvias serán escasas en gran parte del país por la incidencia de una masa de aire con menor contenido de humedad y el polvo del Sahara.

Según el Indomet, sobre el territorio nacional se encuentran ligeras partículas de polvo del Sahara suspendidas en el aire.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/07/012dconc-69205bf1.png Partículas de polvo del Sahara suspendidas en el aire este jueves en RD. (UNIVERSIDAD DE ATENAS)

Mañana viernes, no se esperan cambios apreciables en las condiciones meteorológicas, y se continuará observando un cielo soleado con nubosidad aislada y de aspecto gris, ya que seguirá la incidencia de partículas de polvo sahariano y una masa de aire con poco contenido de humedad.

Algunas lluvias

El Indomet informó que este jueves en horas de la tarde solo se prevén algunos desarrollos nubosos que provocarán aguaceros locales con tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento, en localidades de Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, San Juan y Elías Piña, producto de los efectos locales y la incidencia de una débil vaguada.

En el Distrito Nacional se prevé un cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos y algunos chubascos aislados con tronadas.

Recomendaciones

El Indomet recomendó a la población en general ingerir suficientes líquidos, vestir ropas ligeras de colores claros y buscar lugares ventilados.

Para este jueves se prevé una temperatura la mínima entre 22 °C y 24 °C, y la máxima entre 33 °C y 35 °C.