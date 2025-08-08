Pronostican viernes grisáceo y caluroso, con lluvias aisladas en la tarde

Clima en RD: Partículas del polvo proveniente del Sahara inciden sobre el país. ( NOAA )

Este viernes se prevé un cielo poco nuboso y de aspecto grisáceo, producto de partículas del polvo proveniente del Sahara y escasas precipitaciones.

Según el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), este viernes se esperan temperaturas calurosas, con una mínima de entre 22 °C y 24 °C y la máxima de entre 33 °C y 35 °C.

De acuerdo con el informe, en horas de la tarde, los efectos locales del calentamiento diurno y orográfico, junto a una débil vaguada en los niveles bajos de la troposfera, estarán provocando aguaceros muy puntuales con posibles tronadas y ocasionales ráfagas de viento, especialmente en Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, San Juan, Elías Piña, Santiago Rodríguez y Dajabón.

Estas actividades de lluvias estarán presentes hasta las primeras horas de la noche.

En el caso del Distrito Nacional, se prevé un cielo con nubes dispersas y sensación calurosa.

Sábado



Para mañana sábado, el Indomet está pronosticando un ligero aumento en el contenido de humedad, producto de la vaguada en varios niveles de la troposfera, lo cual favorecerá, en horas de la tarde, la ocurrencia de aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre varias localidades.

"Estas lluvias serían sobre Hato Mayor, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Vega, Azua, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez, entre otras. Para el resto del país, continuarán condiciones de escasas lluvias", informó el Indomet en su pronóstico.

Domingo



Para el domingo, la incidencia de una vaguada, además de los efectos locales, estará favoreciendo incrementos nubosos en horas de la tarde hasta las primeras horas de la noche, acompañados de aguaceros locales sobre provincias del sureste, noreste, la cordillera Central y la zona fronteriza.

En el resto del país, predominarán condiciones mayormente soleadas, con nubes dispersas y muchas horas de sol durante el día.