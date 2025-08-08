Se esperan lluvias este fin de semana por efectos de una vaguada

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 22 °C y 24 °C, mientras que las máximas se mantendrán entre 33 °C y 35 °C, a pesar de las lluvias. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este viernes que una vaguada, en combinación con los efectos locales, provocará lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante este fin de semana en distintas provincias del país.

Para mañana sábado, los aguaceros serán más frecuentes e intensos en las provincias de El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, sectores del Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Azua, el sur de La Vega e Independencia.

Sin embargo, se espera mayor concentración de lluvias sobre zonas de San Pedro de Macorís, San Juan, Elías Piña y Bahoruco, especialmente hasta las primeras horas de la noche.

Además, se mantendrá la presencia de polvo sahariano en el ambiente, aunque con baja concentración.

El domingo continúan los efectos de la vaguada

En tanto que el domingo persistirán los efectos de la vaguada, generando aguaceros locales, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento durante la tarde.

Las provincias más afectadas serán Hato Mayor, Monte Plata, zonas del norte de Santo Domingo, San José de Ocoa, el norte de Azua, Elías Piña, San Juan y Dajabón.

En el resto del territorio nacional, el cielo se mantendrá ligeramente grisáceo, con nubosidad dispersa e incrementos ocasionales, dijo el Indomet.

Monitoreo de sistemas en el Atlántico

El Indomet también indicó que mantiene vigilancia a una zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizada vinculada a una onda tropical ubicada en el Atlántico tropical central . Aunque presenta una baja probabilidad de desarrollo en las próximas 48 horas, podría alcanzar un 40 % de probabilidad de formación ciclónica en un plazo de siete días.

Por el momento, este sistema no representa peligro para la República Dominicana, aunque el monitoreo continuará de forma permanente.

Temperaturas y condiciones marinas

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 22 °C y 24 °C, mientras que las máximas se mantendrán entre 33 °C y 35 °C. En cuanto al oleaje, se espera que permanezca normal en todas las costas del país.