Vaguada provocará aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en varias provincias este sábado

Una vaguada estará incidiendo en el clima en RD este sábado, provocando un aumento en la nubosidad con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente durante la tarde y primeras horas de la noche. ( DIARIO LIBRE )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que una vaguada en varios niveles de la troposfera estará incidiendo sobre el territorio nacional este sábado, provocando un aumento en la nubosidad con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente durante la tarde y primeras horas de la noche.

En las horas matutinas se esperan chubascos aislados en las provincias La Altagracia, Samaná y María Trinidad Sánchez. Sin embargo, será después del mediodía cuando se intensifiquen las precipitaciones debido a la vaguada combinada con los efectos locales.

Se prevén aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en El Seibo, La Romana, Hato Mayor, Monte Plata, sectores del Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Azua, La Vega, Santiago, Monseñor Nouel, San Juan, Independencia y Elías Piña.

La actividad lluviosa se concentrará mayormente en horas de la tarde hasta las primeras de la noche. También se mantendrá la presencia de polvo del Sahara en baja concentración.

Para el domingo, se pronostican algunos chubascos en zonas costeras durante la madrugada.

Luego del mediodía, volverán a registrarse aguaceros locales, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento en provincias del sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza, incluyendo a Hato Mayor, Monte Plata, sectores de Santo Domingo, San Cristóbal, San José de Ocoa, Azua, Elías Piña, San Juan, Dajabón, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Valverde y Monte Cristi.

El resto del país se mantendrá con cielo parcialmente nublado y presencia de sol.

Indomet también informó que se está dando seguimiento a dos zonas de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas:

La primera, relacionada con una onda tropical en el Atlántico tropical central, tiene una probabilidad de formación ciclónica de 0 % en 48 horas y 30 % en siete días.

La segunda, asociada a otra onda tropical próxima a la costa oeste de África, presenta las mismas probabilidades de desarrollo (0 % en 48 horas y 30 % en siete días).

Ambos sistemas no representan peligro para la República Dominicana, pero se mantiene una vigilancia constante.

Condiciones locales:

Distrito Nacional : incrementos nubosos con aguaceros locales y tronadas aisladas en la tarde.

Santo Domingo Norte, Este y Oeste: aumentos de nubosidad con aguaceros locales y tronadas en horas de la tarde.

Temperaturas:

Mínimas entre 22 °C y 24 °C.

Máximas entre 33 °C y 35 °C, manteniéndose calurosas debido a la época del año, el viento del este/sureste y la presencia de partículas de polvo sahariano.

Estado del mar:

Oleaje normal.