Una vaguada continuará provocando lluvias en varias provincias del país

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó hoy que las condiciones del tiempo en el país continuarán dominadas por los efectos de una vaguada ubicada al oeste del territorio nacional, la cual provocará chubascos dispersos en las provincias María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, Samaná, La Altagracia y San Pedro de Macorís.

Durante la tarde, el calentamiento vespertino sumado a estas condiciones generará incrementos nubosos acompañados de fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento en las provincias Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, La Vega, Azua, San Juan, Elías Piña y Dajabón, y sectores del Gran Santo Domingo.

Vigilan sistemas tropicales

En cuanto a los sistemas tropicales, el Indomet afirmó que se mantienen dando seguimiento a dos zonas de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas en el Atlántico, pese a que estos sistemas no representan peligro para el país por el momento:

La primera está asociada a una onda tropical en el Atlántico tropical central y tiene un 0 % de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas, aunque sube a un 20 % en los próximos siete días

La segunda está vinculada a una onda tropical cerca de la costa oeste de África, con un 10 % de probabilidad de desarrollo en 48 horas, pero con un 70 % en los próximos siete días

El calor sigue

Las temperaturas continuarán bastante calurosas debido a la época del año y a la presencia de partículas de polvo del Sahara. La mínima estará entre 22 y 24 °C, y la máxima entre 33 y 35 °C.

Ante esto, el Indomet recomienda a la población:

Ingerir suficiente líquido

Usar ropa ligera

Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde

Pronóstico para el lunes

Para el lunes, se espera que la vaguada comience a alejarse del país, favoreciendo condiciones más estables en la mañana, con un ambiente mayormente soleado y poco nuboso.

Sin embargo, en la tarde, el viento y la humedad seguirán generando aguaceros dispersos y tronadas en las provincias Monte Plata, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, La Vega, Azua, San Juan, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, Espaillat y Puerto Plata, y el Gran Santo Domingo.