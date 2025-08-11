Semana laboral inicia calurosa y con incidencia del polvo del Sahara

El informe del Indomet sobre el clima en RD muestra polvo del Sahara, lluvias en la tarde y altas temperaturas. ( UNIVERSIDAD DE ATENAS )

Este lunes, inicio de la semana laboral se prevén temperaturas calurosas, mientras incide en el territorio dominicano el polvo del Sahara en concentración ligera.

Según el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), hoy se espera una sensación térmica elevada y temperaturas que pueden estar de una mínima entre 22 °C y 24 °C, y una máxima entre 33 °C y 35 °C.

El Indomet destacó que este lunes amaneció con aislados chubascos en puntos del nordeste como Samaná y María Trinidad Sánchez, también en sectores costeros caribeños de San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia y Pedernales.

Agregó que en el resto del país se presentará un cielo con poca nubosidad, soleado, caluroso y brumoso.

"Durante horas de la tarde hasta las primeras horas de la noche se nublará especialmente hacia el interior del país, con aguaceros locales, ocasionales tormentas eléctricas y ráfagas de viento que pueden llegar a ser moderadas en algunas localidades de San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez y Monte Plata, producto de una vaguada y el ciclo diurno", manifestó.

De acuerdo al informe, la vaguada, el calentamiento y el viento del este/sureste en horas de la tarde producirán aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varios puntos del país.

En el Distrito Nacional se prevé nubes dispersas, posibles chubascos pasajeros y sensación calurosa. En Santo Domingo Este se espera nubes dispersas sin descartar posibles chubascos pasajeros y sensación calurosa.

Calor

La época del año, correspondiente al verano, mantiene las temperaturas calurosas. A esto se suman varios factores, como la presencia de partículas de polvo provenientes del desierto del Sahara y la incidencia del viento cálido del este/sureste.

"Por tal motivo, recomendamos a la población ingerir suficientes líquidos, vestir ropas ligeras y evitar la exposición directa a la radiación solar sin la debida protección durante el periodo de mayor insolación (de 11:00 de la mañana a 4:00 de la tarde)", dijo.