Se forma la tormenta tropical Erin en el Atlántico y podría convertirse en el primer huracán

La trayectoria pronosticada de la tormenta tropical Erin, la cual podría llegar a convertirse en un huracán mayor. ( CENTRO NACIONAL DE HURACANES DE ESTADOS UNIDOS (CNH) )

Este lunes se formó la tormenta tropical Erin, justo al oeste de las islas de Cabo Verde, en el océano Atlántico, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH).

El fenómeno tropical tiene vientos máximos sostenidos de 75 km/h con ráfagas más fuertes.

El informe de las 10:00 de la mañana de hoy pronostica un fortalecimiento gradual de la tormenta Erin para los próximos días.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 55 kilómetros desde el centro.

El gráfico de pronósticos del CNH sobre la probable trayectoria de la tormenta tropical, colocaría a Erin la posibilidad de alcanzar la categoría de huracán, e incluso de huracán mayor.

El informe indica que actualmente Erin está moviéndose hacia el oeste cerca de 31 km/h, y este movimiento se espera que continúe durante los próximos días.

"Erin se está moviendo rápidamente hacia el oeste. En los próximos días, este movimiento debería continuar con, posiblemente, un ligero movimiento al suroeste", destacó el informe.

El CNH indica que algunos modelos muestran que Erin podría llegar a convertirse en un huracán importante. Algunos modelos de trayectoria del fenómeno lo colocan al norte de las Antillas Mayores (República Dominicana y Puerto Rico).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/11/111444-d44f99d2.png Probabilidades de velocidad de los vientos del sistema. (CENTRO NACIONAL DE HURACANES DE ESTADOS UNIDOS (CNH))

Las etapas de los ciclones tropicales

Los ciclones tropicales se dividen por etapas dependiendo de su fuerza y velocidad de los vientos, comenzando por una depresión tropical, luego tormenta y luego huracán. Los tres son ciclones tropicales, pero de distinta intensidad.

Según la Organización Meteorológica Mundial, una tormenta tropical es cuando la velocidad de los vientos máximos sostenidos del fenómeno es superior a 63 kilómetros por hora.

En tanto que huracán es cuando la velocidad de los vientos máximos sostenidos es superior a 118 kilómetros por hora. En el caso del huracán, este va desde la categoría 1 a la 5.

¿Qué se espera esta temporada ciclónica?

Para la temporada de huracanes del Atlántico de 2025, los investigadores de la Universidad Estatal de Colorado predicen un año "superior" a la media normal.

Los expertos prevén la formación de 17 tormentas con nombre, de las cuales nueve tienen el potencial de convertirse en huracán y cuatro podrían registrar la categoría tres o más, según el pronóstico.

Los investigadores citan las temperaturas por encima de lo normal de la superficie del océano Atlántico oriental subtropical y del mar Caribe como un factor principal para su predicción de nueve huracanes este año.