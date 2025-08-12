Vaticinan que la tormenta Erin se fortalecerá y se convertirá en huracán en los próximos días

Temporada de huracanes: El Centro Nacional de Huracanes pronostica el fortalecimiento de Erin en los próximos días. ( NOAA )

El centro de la tormenta tropical Erin fue ubicado la mañana de este martes a 3,045 kilómetros al este de las Islas de Sotavento (Antillas Menores), en el océano Atlántico, y se espera que comience a fortalecerse pronto.

Según el informe de este martes del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH), "es probable que Erin se convierta en un huracán a finales de esta semana en la región central atlántico tropical".

Los vientos máximos sostenidos del ciclón tropical están cerca de 75 km/h con ráfagas más fuertes. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 75 kilómetros desde el centro.

Posible trayectoria

Erin está moviéndose hacia el oeste cerca de 35 km/h, y este movimiento se espera que continúe durante los próximos días con una disminución en velocidad de avance y un giro gradual hacia el oeste-noroeste, según el informe del CNH.

El meteorólogo John Morales publicó imágenes de los distintos modelos de trayectoria y aunque aún es muy temprano para saber con exactitud la ruta del fenómeno, detalló que el pronóstico oficial indica un sistema que pasaría al norte del Caribe.

It's ultra early. And #Erin has started off at a very high latitude. Here are this morning's Euro, American GFS, Canadian, and Euro AI ensemble track forecasts going out beyond 7 days (via @weatherbell & @ECMWF). 1/2 pic.twitter.com/Lv6gMi1eei — John Morales (@JohnMoralesTV) August 11, 2025

El Indomet

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, por el momento, este fenómeno, por su posición y distancia, no representa peligro para la República Dominicana, pero que mantiene un continuo monitoreo.

Fortalecimiento del ciclón

El boletín del CNH detalla que se pronostica un fortalecimiento gradual durante los próximos días y se espera que Erin se convierta en huracán.

"El pronóstico oficial de intensidad está en el extremo superior de la guía del modelo muestra a Erin convirtiéndose en un huracán importante en alrededor de cinco días. Existe una incertidumbre significativa en la intensidad", indica el CNH.

Las etapas de los ciclones tropicales

Los ciclones tropicales se dividen por etapas dependiendo de su fuerza y velocidad de los vientos, comenzando por una depresión tropical, luego tormenta y luego huracán. Los tres son ciclones tropicales, pero de distinta intensidad.

Según la Organización Meteorológica Mundial, una tormenta tropical es cuando la velocidad de los vientos máximos sostenidos del fenómeno es superior a 63 kilómetros por hora.

En tanto que huracán es cuando la velocidad de los vientos máximos sostenidos es superior a 118 kilómetros por hora. En el caso del huracán, este va desde la categoría 1 a la 5.

¿Qué se espera esta temporada ciclónica?

Para la temporada de huracanes del Atlántico de 2025, los investigadores de la Universidad Estatal de Colorado predicen un año "superior" a la media normal.

Los expertos prevén la formación de 17 tormentas con nombre, de las cuales nueve tienen el potencial de convertirse en huracán y cuatro podrían registrar la categoría tres o más, según el pronóstico.

Los investigadores citan las temperaturas por encima de lo normal de la superficie del océano Atlántico oriental subtropical y del mar Caribe como un factor principal para su predicción de nueve huracanes este año.