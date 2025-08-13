Erin comenzará a fortalecerse este miércoles y amenaza islas de las Antillas para el fin de semana
El CNH dijo que existe una incertidumbre sobre los impactos que podrían ocurrir en partes de las Antillas Mayores
Este miércoles comenzará el fortalecimiento gradual de la tormenta tropical Erin y probablemente el sistema se convertirá en huracán a finales de mañana jueves o principios del viernes, según el informe del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH).
La mañana de este miércoles la tormenta fue ubicada a 2,255 kilómetros al este de las Antillas Menores en el océano Atlántico.
El fenómeno tiene vientos máximos sostenidos cerca de 75 km/h con ráfagas más fuertes, mientras que los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 95 kilómetros desde el centro.
Las autoridades del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) manifestaron este miércoles que están monitoreando constantemente la evolución y trayectoria de Erin, y pidieron estar atentos a los informes.
Erin afectaría el fin de semana a las Antillas Menores
Según el CNH, las marejadas generadas por Erin comenzarán a afectar partes de las Islas de Sotavento del Norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico este fin de semana.
"Erin podría acercarse lo suficiente a las Islas de Sotavento del norte, Islas Vírgenes y Puerto Rico durante el fin de semana para producir algunos impactos en esas islas. Sin embargo, la magnitud de esos impactos aún no se sabe, y los intereses allí deben seguir vigilando el progreso de esta tormenta", destacó.
Incertidumbre sobre las Antillas Mayores
El CNH dijo que existe una incertidumbre aún mayor sobre los impactos que podrían ocurrir en partes de las Antillas Mayores, las Bahamas, la costa este de Estados Unidos y Bermudas la próxima semana.
Se recuerda que las Antillas Mayores son: La Española (República Dominicana y Haití), Cuba, Puerto Rico y Jamaica.
Puerto Rico se prepara para tormenta Erin ante pronóstico de fuertes marejadas y lluvias
EE. UU. advierte que Erin podría acercarse a Puerto Rico como un "huracán mayor"
Vaticinan que la tormenta Erin se fortalecerá y se convertirá en huracán en los próximos días
Se forma la tormenta tropical Erin en el Atlántico y podría convertirse en el primer huracán
Desplazamiento
Erin se está moviendo hacia el oeste a cerca de 31 km/h. Este movimiento general se espera que continúe hasta el jueves, con un movimiento hacia el oeste-noroeste comenzando el jueves por la noche y continuando hasta el fin de semana.
¿Por qué se fortalecerá desde hoy?
Se espera que el entorno del sistema se volverá gradualmente más propicio para su intensificación en las próximas 48 horas, ya que Erin estará atravesando aguas oceánicas progresivamente más cálidas.