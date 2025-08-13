Erin comenzará a fortalecerse este miércoles y amenaza islas de las Antillas para el fin de semana

Trayectoria pronosticada de la tormenta tropical Erin que lo coloca pasando como un huracán al norte de las Antillas el fin de semana. ( CNH )

Este miércoles comenzará el fortalecimiento gradual de la tormenta tropical Erin y probablemente el sistema se convertirá en huracán a finales de mañana jueves o principios del viernes, según el informe del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH).

La mañana de este miércoles la tormenta fue ubicada a 2,255 kilómetros al este de las Antillas Menores en el océano Atlántico.

El fenómeno tiene vientos máximos sostenidos cerca de 75 km/h con ráfagas más fuertes, mientras que los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 95 kilómetros desde el centro.

Imagen sobre la hora de llegada de los vientos de Erin. (CNH)

Las autoridades del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) manifestaron este miércoles que están monitoreando constantemente la evolución y trayectoria de Erin, y pidieron estar atentos a los informes.

Erin afectaría el fin de semana a las Antillas Menores

Según el CNH, las marejadas generadas por Erin comenzarán a afectar partes de las Islas de Sotavento del Norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico este fin de semana.

"Erin podría acercarse lo suficiente a las Islas de Sotavento del norte, Islas Vírgenes y Puerto Rico durante el fin de semana para producir algunos impactos en esas islas. Sin embargo, la magnitud de esos impactos aún no se sabe, y los intereses allí deben seguir vigilando el progreso de esta tormenta", destacó.

Incertidumbre sobre las Antillas Mayores

El CNH dijo que existe una incertidumbre aún mayor sobre los impactos que podrían ocurrir en partes de las Antillas Mayores, las Bahamas, la costa este de Estados Unidos y Bermudas la próxima semana.

Se recuerda que las Antillas Mayores son: La Española (República Dominicana y Haití), Cuba, Puerto Rico y Jamaica.

Desplazamiento

Erin se está moviendo hacia el oeste a cerca de 31 km/h. Este movimiento general se espera que continúe hasta el jueves, con un movimiento hacia el oeste-noroeste comenzando el jueves por la noche y continuando hasta el fin de semana.

¿Por qué se fortalecerá desde hoy?

Se espera que el entorno del sistema se volverá gradualmente más propicio para su intensificación en las próximas 48 horas, ya que Erin estará atravesando aguas oceánicas progresivamente más cálidas.